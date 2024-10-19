Abdullah Hocaefendi dualarla uğurlandı

Hayatını ilim ve tebliğ yolunda talebe yetiştirmeye ve İslâm’ı anlatmaya adayan Ustaosmanoğlu’nun cenaze namazını, İsmailağa Cemaati lideri Ahmet Fikri Doğan Hocaefendi kıldırdı. Takdim konuşmasını Abdullah Kılıç Hocaefendi’nin yaptığı cenaze merasiminde tezkiye konuşmasını Muhammed Masum Vanlıoğlu icra etti. Ustaosmanoğlu için kılınan cenaze namazının akabinde Gazze’de şehit olan Hamas Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar için de gıyabi cenaze namazı kılınıp dualar edildi.

Mahmud Hocaefendi'nin oğlu ve Hasan Kılıç Hocaefendi'nin damadı olan Abdullah Ustaosmanoğlu, 1951 yılında Trabzon’un Tavşanlı köyünde dünyaya geldi. Hafızlığını babası Mahmud Efendi Hazretlerinin dizinin dibinde tamamlayıp İslâmî ilimler tahsilinin icazetini alan Ustaosmanoğlu, hayatını ilim ve irfana adadı. Çok sayıda talebe okutan Abdullah Ustaosmanoğlu, hayatını İslam’ı anlatmaya, emr-i bi’l-ma‘rûf ve nehy-i ani’l-münkeri tatbike adamış bir şahsiyet olarak hayatını sürdürdü. Yurt içinde birçok il ve ilçeye, köylere varıncaya kadar tebliğ ziyaretleri düzenledi.