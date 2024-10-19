Abdullah Hocaefendi dualarla uğurlandı

İsmailağa Cemaati’nin merhum lideri Mahmut Ustaosmanoğlu’nun oğlu Abdullah Ustaosmanoğlu Hakk'a uğurlandı. Fatih Camii’ndeki cenaze namazını cemaatin manevi önderi Ahmet Fikri Doğan Efendi kıldırdı. Ustaosmanoğlu, Edirnekapı Sakızağacı Şehitliği'ne defnedildi.
Tedavi gördüğü hastanede 73 yaşında Hakk’a yürüyen İsmailağa Cemaati’nin merhum lideri Mahmud Ustaosmanoğlu Hocaefendi'nin oğlu Abdullah Ustaosmanoğlu, dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Ustaosmanoğlu, dün cuma namazını müteakip Fatih Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Edirnekapı Sakızağacı Şehitliği'ne defnedildi. Yoğun kalabalığın olduğu cenaze namazına Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Milletvekili Hasan Turan katıldı.
ÖMRÜNÜ İSLAM'I ANLATMAYA ADADI
Hayatını ilim ve tebliğ yolunda talebe yetiştirmeye ve İslâm’ı anlatmaya adayan Ustaosmanoğlu’nun cenaze namazını, İsmailağa Cemaati lideri Ahmet Fikri Doğan Hocaefendi kıldırdı. Takdim konuşmasını Abdullah Kılıç Hocaefendi’nin yaptığı cenaze merasiminde tezkiye konuşmasını Muhammed Masum Vanlıoğlu icra etti. Ustaosmanoğlu için kılınan cenaze namazının akabinde Gazze’de şehit olan Hamas Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar için de gıyabi cenaze namazı kılınıp dualar edildi.
HAFIZLIĞINI BABASININ DİZİNİN DİBİNDE YAPTI
Mahmud Hocaefendi'nin oğlu ve Hasan Kılıç Hocaefendi'nin damadı olan Abdullah Ustaosmanoğlu, 1951 yılında Trabzon’un Tavşanlı köyünde dünyaya geldi. Hafızlığını babası Mahmud Efendi Hazretlerinin dizinin dibinde tamamlayıp İslâmî ilimler tahsilinin icazetini alan Ustaosmanoğlu, hayatını ilim ve irfana adadı. Çok sayıda talebe okutan Abdullah Ustaosmanoğlu, hayatını İslam’ı anlatmaya, emr-i bi’l-ma‘rûf ve nehy-i ani’l-münkeri tatbike adamış bir şahsiyet olarak hayatını sürdürdü. Yurt içinde birçok il ve ilçeye, köylere varıncaya kadar tebliğ ziyaretleri düzenledi.