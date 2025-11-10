ABD’ye gidiyor

Yeni Şafak
Temaslar kapsamında Türkiye’nin Gazze’ye göndermeyi düşündüğü askeri güç için ayrıntıların değerlendirilmesi gündemde.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün ABD’yi bugün ziyaret edecek. Fidan, bölgesel ve ikili konularda toplantılara katılacak. Ziyaretin, Suriye dosyasının Washington’da yeniden hızlandığı bir döneme denk gelmesi dikkati çekiyor. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’nın da bugün Washington’da ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelecek olması, temasların aynı çerçevenin parçaları olarak görülüyor. Beyaz Saray hattında yapılacak temasta, Suriye’nin siyasi geçiş süreci, ülkenin yeniden inşası ve güvenlik başlıklarının masaya yatırılması bekleniyor. Fidan’ın ABD’deki temaslarında Gazze’ye gönderilmesi planlanan askeri gücün de masada olması bekleniyor. Temaslar kapsamında Türkiye’nin Gazze’ye göndermeyi düşündüğü askeri güç için ayrıntıların değerlendirilmesi gündemde.


