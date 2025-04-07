Abu Dabi’de Afrika buluşması

Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında Afrika kıtasına yönelik iş birliği alanlarını ele almak amacıyla başlatılan istişarelerin ikinci turu, bugün (pazartesi) Abu Dabi’de düzenlenecek. Toplantıya Türkiye adına Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran, BAE adına ise Dışişleri Devlet Bakanı Şeyh Shakhboot Nahyan Al Nahyan başkanlık edecek.
Görüşmelerde, Afrika’daki güncel gelişmelerin değerlendirilmesi ile birlikte kıtada ekonomi, yatırım ve kalkınma alanlarında olası ortak projelerin ele alınması bekleniyor. Taraflar, Afrika’daki potansiyel iş birliği imkanlarını ayrıntıları ile masaya yatıracak. Sürecin ilk toplantısı 10 Ekim 2023’te Ankara’da gerçekleştirilmişti.