Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Açık Öğretim Kurumları Sınavının yapılacağı tarih belli oldu
EĞİTİM

Açık Öğretim Kurumları Sınavı'nın yapılacağı tarih belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığı, Açık Öğretim Kurumları Sınavı'nın 25-26 Temmuz'da yapılmasının kararlaştırıldığını açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

Milli Eğitim Bakanlığı, Açık Öğretim Kurumları Sınavı'nın 25-26 Temmuz'da yapılmasının kararlaştırıldığını açıkladı.

  • Bakanlıktan yapılan açıklamada "Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesinin 2019-2020 eğitim öğretim yılı 2’ inci dönem sınavlarının; Açık Öğretim Kurumları Sınavlarının “teknik hazırlık” süresinin 30 gün olması ve sınav takvimindeki gelişmeler nedeniyle, 25-26 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılması kararlaştırıldı" denildi.

Diyanetten Hafızlık Tespit Sınavı duyurusu: Başvurular 1-12 Haziran'da yapılacak
GÜNDEM
Diyanetten Hafızlık Tespit Sınavı duyurusu: Başvurular 1-12 Haziran'da yapılacak

YÖK yurt dışı yatay geçiş kontenjanlarındaki yüzde 50 kısıtı kaldırdı
GÜNDEM
YÖK yurt dışı yatay geçiş kontenjanlarındaki yüzde 50 kısıtı kaldırdı

Eğitim başlıyor: Sürücü kurslarına ilişkin tüm detaylar açıklandı
KORONAVİRÜS
Eğitim başlıyor: Sürücü kurslarına ilişkin tüm detaylar açıklandı

Abone Ol Google News
Gazeteciye mason ve FETÖ kumpası

Gazeteciye mason ve FETÖ kumpası

​İsimleri ifşa edince sahte raporla hastaneye kapattılar!
Avrupanın son 24 saati

Avrupa'nın son 24 saati

​İşte ülke ülke son durum.
428 yerde kaldırıldı

428 yerde kaldırıldı

​Bakanlık, detaylı bir açıklama yaptı.
Azalmaya <br>devam ediyor

Azalmaya
devam ediyor

​Bakan Koca, son 24 saatin verilerini açıkladı.
Dink Vakfı'na <br>tehdide tutuklama

Dink Vakfı'na
tehdide tutuklama

​Konya'da yakalandıktan sonra İstanbul'a getirildi.
Tütüne karşı <br>gençlerle mücadele

Tütüne karşı
gençlerle mücadele

Erdoğan, tütüne hayır gününde konuştu.
Kuyuönü Hes Projesi

Kuyuönü Hes Projesi

​10 Bin Hanenin Enerji İhtiyacını Karşılayacak
Gizli mektuplar açılacak

Gizli mektuplar açılacak

Yasal mücadele milyonlarca dolara mal oldu.

Dev proje açıldı

Dev proje açıldı

Sultan 2. Abdülhamit yaptırmıştı, yeniden şifa dağıtacak.
ABD yangın yeri!

ABD yangın yeri!

​Protestolar kontrolden çıktı.
İslam'ın iki düşmanı<br>cehalet ve bilgisizlik<br>

İslam'ın iki düşmanı
cehalet ve bilgisizlik

​Eski Diyanet İşleri Başkanı Lütfi Doğan dünü ve bugünü değerlendirdi.
İstanbul için 3 günlük uyarı

İstanbul için 3 günlük uyarı

​Meteoroloji'den tüm yurdu etkileyecek yeni tahmin.
Joker gerçek oldu!

Joker gerçek oldu!

​Bu görüntüler akıllara o sahneyi getirdi.
Şehidin eşi<br> yürekleri dağladı

Şehidin eşi
yürekleri dağladı

​'Helalleşemedik bile, kızım için sabrediyorum.'
Polis arabası göstericileri ezdi

Polis arabası göstericileri ezdi

​ABD'den şok eden şiddet görüntüleri.
Türkiye'nin yüz akı

Türkiye'nin yüz akı

Küresel ekonomide Türkiye çok avantajlı bir yere oturacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.