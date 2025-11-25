Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Tekirdağ
Açılan kamyon damperi kamera ve aydınlatma direklerini yıktı

Açılan kamyon damperi kamera ve aydınlatma direklerini yıktı

15:4425/11/2025, Salı
IHA
Sonraki haber
Ekiplerin temizleme ve yıkılan direkleri kaldırma çalışmalarının arından kara yolu tekrar trafiğe açıldı.
Ekiplerin temizleme ve yıkılan direkleri kaldırma çalışmalarının arından kara yolu tekrar trafiğe açıldı.

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde kara yolunda seyir halindeki kamyonun açılan damperi, kamera ve aydınlatma direklerini yıktı. Kazada kamyon da devrildi.

Olay, öğle saatlerinde Muratlı ilçesi İstiklal-Kurtpınar OSB Mahallesi Atatürk Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Muratlı’dan Büyükkarıştıran istikametine seyir halinde olan bir tarım firmasına ait M.A. (42) idaresindeki 59 AJZ 613 plakalı kamyonun damperi, henüz bilinmeyen bir nedenle açıldı. Açılan damper, yol üzerindeki kamera ve aydınlatma direklerini yıkarak kamyonun devrilmesine sebep oldu. Kamyon sürücüsü M.A. kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, kendi imkanlarıyla hastaneye başvurdu.


Olay yerine polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Devrilen kamyon ve direkler yolun bir kısmını kapatınca trafik akışı kontrollü olarak sağlandı.




#muratlı
#tekirdağ
#kamyon
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Sağlık Bakanlığı 2026 alımı var mı, olacak mı? Sözleşmeli personel alımı ne kadar ve hangi branşta?