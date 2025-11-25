Açılan kamyon damperi kamera ve aydınlatma direklerini yıktı

Olay, öğle saatlerinde Muratlı ilçesi İstiklal-Kurtpınar OSB Mahallesi Atatürk Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Muratlı’dan Büyükkarıştıran istikametine seyir halinde olan bir tarım firmasına ait M.A. (42) idaresindeki 59 AJZ 613 plakalı kamyonun damperi, henüz bilinmeyen bir nedenle açıldı. Açılan damper, yol üzerindeki kamera ve aydınlatma direklerini yıkarak kamyonun devrilmesine sebep oldu. Kamyon sürücüsü M.A. kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, kendi imkanlarıyla hastaneye başvurdu.