Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

22:2324/11/2025, Pazartesi
AA
Otomobil sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alındı.
Otomobil sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alındı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Şehmus Akdağ, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Abdullah Ünlü yönetimindeki 63 AHK 057 plakalı otomobil, Bediüzzaman Said Nursi Bulvarı'nda yolun karşı tarafına geçmek isteyen Şehmus Akdağ'a (68) çarptı.

İhbar üzerine gelen ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan Akdağ, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alındı.


#Şanlıurfa
#Siverek
#kaza
