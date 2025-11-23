Yeni Şafak
Aydın'da otomobil sulama kanalına devrildi: İki kişi yaralandı

Aydın'da otomobil sulama kanalına devrildi: İki kişi yaralandı

23:2323/11/2025, الأحد
AA
Ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine sevk edilen yaralıların, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine sevk edilen yaralıların, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Aydın’ın Efeler ilçesi Çeştepe Mahallesi’nde sulama kanalına devrilen otomobildeki sürücü A.T. ve yolcu F.Y. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde sulama kanalına devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

A.T. yönetimindeki 17 FL 674 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle Çeştepe Mahallesi'nde içinde su olmayan kanala devrildi.

Haber verilmesiyle bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü ve yolcu konumundaki F.Y. yaralandı.

Ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine sevk edilen yaralıların, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.


#Aydın
#otomobil
#kaza
