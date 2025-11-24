Şırnak'ta öğrenci servisi ile tanker çarpıştı: 14 kişi yaralandı

C.D. (41) idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen öğrenci servisi minibüs ile sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen tanker, Başverimli Beldesi kavşağında çarpıştı.

Kaymakam Partal, okul servisi ile tankerin karıştığı trafik kazasında minibüs şoförü ile 13 öğrencinin hafif yaralandığını belirterek, "Hepsi müşahede altında, durumları hafif. Doğal olarak korkmuşlar. Ailelerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Şoförümüzün bacağında kırık var. Ancak yaralılarımızın genel sağlık durumları iyi." dedi.