Siirt’te bir otomobilin çarptığı çocuk yaralandı

G: 24/11/2025, Pazartesi
Siirt’te Tillo Caddesi’nde yolun karşısına geçmeye çalışan 4,5 yaşındaki A.Ç., otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Küçük çocuk hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Siirt’te yolun karşısına geçmeye çalışan 4,5 yaşındaki çocuk, bir aracın çarpması sonucu yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Tillo Caddesi’nde yolun karşısına geçmeye çalışan 4,5 yaşındaki A.Ç.’ye otomobil çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından A.Ç., Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Küçük çocuğun sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

#Siirt
#otomobil
#kaza
