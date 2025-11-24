Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bartın
Dereye devrilen otomobildeki evli çift boğuldu: Acı haberi alan yakınları feryat etti

Dereye devrilen otomobildeki evli çift boğuldu: Acı haberi alan yakınları feryat etti

11:1324/11/2025, Pazartesi
DHA
Sonraki haber
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bartın'da dereye devrilen otomobildeki Murat Soyöz (57) ile eşi Gülizar Soyöz (54) boğuldu, komşuları Gülfidan Öncü (55) ağır yaralandı.

Okçular köyünden Bartın istikametine giden Murat Soyöz yönetimindeki 74 DC 238 plakalı otomobil, yağmurla kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak dereye devrildi. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sürücü Murat Soyöz ile eşi Gülizar Soyöz'ün boğuldukları belirlendi.


Otomobilin arka koltuğunda oturan komşuları Gülfidan Öncü ise kazada ağır yaralandı. Yaralı, Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Soyöz çiftinin cansız bedenleri de aynı hastanenin morguna götürüldü. Çiftin kazayı duyup olay yerine yakınları, sinir krizleri geçirdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




#bartın
#ağır yaralı
#kaza
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İzmir elektrik kesintisi sorgulama: Kesintiler hangi ilçelerde olacak? İşte Gediz elektrik kesinti listesi