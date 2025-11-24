Dereye devrilen otomobildeki evli çift boğuldu: Acı haberi alan yakınları feryat etti

Okçular köyünden Bartın istikametine giden Murat Soyöz yönetimindeki 74 DC 238 plakalı otomobil, yağmurla kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak dereye devrildi. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sürücü Murat Soyöz ile eşi Gülizar Soyöz'ün boğuldukları belirlendi.

Otomobilin arka koltuğunda oturan komşuları Gülfidan Öncü ise kazada ağır yaralandı. Yaralı, Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Soyöz çiftinin cansız bedenleri de aynı hastanenin morguna götürüldü. Çiftin kazayı duyup olay yerine yakınları, sinir krizleri geçirdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.