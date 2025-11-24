Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Elazığ'da devrilerek bariyere çarpan kamyonun sürücüsü yaralandı

Elazığ'da devrilerek bariyere çarpan kamyonun sürücüsü yaralandı

23:2224/11/2025, Pazartesi
AA
Sonraki haber
Yaralı sürücü Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Yaralı sürücü Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde bariyerlere çarparak devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı. Araçta sıkışan sürücü, AFAD ekiplerince kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.

M.B.U. (30) idaresindeki 23 AB 081 plakalı kamyon, Gözeli yol ayrımında bariyerlere çarparak devrildi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan sürücü, AFAD ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı.

Yaralı sürücü Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı.


#Elazığ
#kaza
#yaralı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 YDS/2 sonuçları için geri sayım başladı