Elazığ'da devrilerek bariyere çarpan kamyonun sürücüsü yaralandı

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde bariyerlere çarparak devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı. Araçta sıkışan sürücü, AFAD ekiplerince kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.
M.B.U. (30) idaresindeki 23 AB 081 plakalı kamyon, Gözeli yol ayrımında bariyerlere çarparak devrildi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan sürücü, AFAD ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı.
Yaralı sürücü Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı.
