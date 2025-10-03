Adalah Küresel Sumud Filosu aktivistlerinin kötü muameleye maruz bırakıldığını duyurdu: Kelepçeli halde en az beş saat boyunca diz çökmeye zorlandılar

"Bazı katılımcılar 'Özgür Filistin' sloganları attıkları için, kelepçeli halde en az 5 saat boyunca diz çökmeye zorlandı. Avukatların ziyaretleri sırasında, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, açıkça aşağılama ve sindirme amacıyla olay yerine geldi. Filo katılımcıları kayda alındı ve aşağılayıcı bir gösteriye maruz bırakıldı. Bu gösteri, İsrailli yetkililerin filoya katılanların barışçıl misyonlarını itibarsızlaştırmak ve onlara karşı kullanılan baskıcı taktikleri meşrulaştırmak amacıyla yapılırken onları 'terörist' olarak damgalayan bir karalama kampanyası da gerçekleştirildi."