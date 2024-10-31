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Adalet Bakanı Tunç'tan başsavcı tehdit eden Özgür Özel'e: Kimsenin haddi değil

Adalet Bakanı Tunç'tan başsavcı tehdit eden Özgür Özel'e: Kimsenin haddi değil

Hüseyin Berk
22:1931/10/2024, Perşembe
G: 31/10/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP Genel Başkanı Özel'in yargı mensuplarını tehdidine yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP Genel Başkanı Özel'in yargı mensuplarını tehdidine yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, PKK üyeliğinden tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer üzerinden yargı mensuplarını ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'i tehdit eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tepki gösterdi. "Hakimler, görevlerinde bağımsızdırlar. Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hakimlere emir ve talimat veremez." diyen Bakan Tunç, "Yargıyı tehdit etmek kimsenin hakkı da haddi de değildir. Bağımsız yargıya müdahale anlamına gelen bu tür çirkin söylem ve davranışlar Hukuk Devletinde asla korunamaz." ifadelerini kullandı.

“PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olmak” suçundan tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer için miting düzenleyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’i hedef gösterdi.

Özel, Başsavcı için
“Akın Gürlek, savcı değildir. Akın Gürlek, hukukçu değildir. Akın Gürlek vicdanı olmayan, aklı olmayan, hastane hastane sürünen mahkumları bile cezaya boğan ama Akın Gürlek, adliye adliye adalet katledilsin diye gezdirilen bir cellattır.“
ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yargı mensuplarını tehdit eden Özel'e X hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

"Yargıyı tehdit kimsenin haddi değil"

"Hakimler, görevlerinde bağımsızdırlar. Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hakimlere emir ve talimat veremez."
diyen Bakan Tunç,
"Yargıyı tehdit etmek kimsenin hakkı da haddi de değildir. Bağımsız yargıya müdahale anlamına gelen bu tür çirkin söylem ve davranışlar Hukuk Devletinde asla korunamaz."
ifadelerini kullandı.

"Mahkemelere ve hakimlere emir ve talimat veremez"

Bakan Tunç'un paylaşımı şöyle:

"Esenyurt Belediye Başkanı hakkında yürütülmekte olan adli soruşturma ile ilgili olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı ve yargı mensuplarının hedef gösterilerek tehdit edilmesi ve etki altına alınmaya çalışılması asla kabul edilemez.

Türkiye Cumhuriyeti bir Hukuk Devletidir. Yargıyı tehdit etmek kimsenin hakkı da haddi de değildir.

Anayasamızın 138. maddesine göre;

Hakimler, görevlerinde bağımsızdırlar. Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hakimlere emir ve talimat veremez.

Başlatılan bir soruşturma veya kovuşturma kesin hükümle sonuçlanıncaya kadar, savcı, hâkim ve mahkemeleri etkilemek amacıyla alenen sözlü veya yazılı beyanda bulunmak suretiyle adil yargılamayı etkilemeye çalışmak Hukuk Devleti ile bağdaşmaz.

Bağımsız yargıya müdahale anlamına gelen bu tür çirkin söylem ve davranışlar Hukuk Devletinde asla korunamaz."



#Yılmaz Tunç
#Adalet Bakanı
#Özgür Özel
#Ahmet Özer
#Esenyurt Belediyesi

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