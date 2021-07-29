Hayvana eziyete 123 bin 470 lira para cezası

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekiplerince Ocak-Haziran 2021 tarihleri arasında yapılan çalışmalarda 7 sahipli toplam 11 hayvana kötü muamelede bulunan 11 şahsa adli işlem yapıldığı belirlendi.
Bu süreçte yine 52 idari işlem yapılarak şahıslara 123 bin 470 lira para cezası kesildi. 5 sahipli 42 sahipsiz olmak üzere 47 tehlikeli ırk olan pitbull, terrier ve dogo argentino cinsi köpek muhafaza altına alınarak barınağa teslim edildi.