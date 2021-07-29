Hayvana eziyete 123 bin 470 lira para cezası

Adana’da köpeğe eziyet eden kadın kamerada

Adana'da bir kadının evinin balkonundaki köpeğe eziyet etmesi sosyal medyada tepki çekti.



Çukurova ilçesine bağlı Yüzüncüyıl Mahallesi'nde çekilen videoda bir kadının balkondaki köpeğe vurması ve tekme atması görülüyor.



Sosyal medyada paylaşılan ve tepki çeken görüntünün altına yapılan yorumlarda ise ailenin sürekli hayvanlara eziyet ettiği ileri sürüldü.

