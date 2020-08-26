Adana'da kuyumcuda çekiçle soygun girişimi: İş yeri sahibi, soyguna kalkışan 2 kişiyi kovaladı

Adana'daki soygun girişimi, Seyhan ilçesi Ahmet Cevdet Yağ Caddesi üzerindeki kuyumcu dükkanında bugün yaşandı. Kuyumcu dükkanının önüne gelen maskeli 2 soyguncu, ellerindeki çekiçler ile vitrin camını kırdı. Dükkanda olan kuyumcu Halit Aslan hemen dışarı çıkıp, ikiliye müdahale etti.

Soyguncular altınları alamadan kaçtı. Aslan, bir süre soyguncuları kovaladı ancak yakalayamadı.

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İhbar üzerine gelen ekipler, güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelilerin eşkallerini belirleyerek yakalamak için çalışma başlattı.

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Kuyumcunun bir yakını ise altınlar çalınmasın diye kırılan vitrin camı önünde nöbet tuttu. Soruşturma sürüyor.