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İSTANBUL

Soyuldum deyip ağladı yalanı ortaya çıktı

Ümraniye'de soyulduğunu söyleyerek polise başvuran kuyumcu kuryesi Vehbi Arslan'ın yalan söylediği ortaya çıktı. Sahte soygunu arkadaşlarıyla birlikte organize ettiği öğrenilen 38 yaşındaki Vehbi Arslan olaya karışan 4 kişi ile birlikte gözaltına alındı. Soygundan sonra röportaj yaptığı gazetecilere ağlarken görüntü veren Vehbi Arslan'ın polisteki ifadesinde suçunu itiraf ettiği "Aileme borçlarımı söyleyemiyordum. Çok borcum vardı. Ondan yaptım." dediği öğrenildi.

Haber Merkezi DHA
Kuyumcu kuryesi Vehbi Arslan.
Kuyumcu kuryesi Vehbi Arslan.

Ümraniye, Tantavi Mahallesi, Mavera Caddesi üzerinde dün saat 15.00 sıralarında meydana gelen olayda polisi arayan Vehbi Arslan kuyumcu kuryesi olduğunu ve tanımadığı kişiler tarafından gasp edildiğini söyledi.

  • Vehbi Arslan otomobilinin önünü kesen tıbbi maskeli iki şüphelinin onu ölümle tehdit ederek araçta bulunan 2 kilo altın ve 120 bin lira parayla kaçtığını söyledi.

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RÖPORTAJ SIRASINDA AĞLADI

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, Arslan'ın gazetecilere olayı anlattığı röportajında zaman zaman gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

Gasp Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis geniş çaplı soruşturma başlattı.

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POLİSE GERÇEĞİ İTİRAF ETTİ

Kamera görüntüleri incelenerek kaçan şahısların peşine düşüldü. Bu sırada ifade vermek için Gasp Büro Amirliğine çağırılan Arslan'ın ifadesinde bazı çelişkiler olduğu görüldü.

Bunun üzerine sorguya alınan Arslan kısa süre içinde soygunu kendi organize ettiğini itiraf etti. Polis şüphelinin ifadesi doğrultusunda sahte soygun olayına karışan 4 kişiyi yakalarken kullanılan otomobili de ele geçirdi.

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PARA VE ALTIN OLDUĞU SÖYLENEN ÇANTANIN İÇİNDEN KAĞIT ÇIKTI

Bu arada içinde 2 kilo altın ile 120 bin dolar para olduğu söyleyen çanta ise bir çöp tenekesinde bulundu. Çantanının kağıtla doldurulduğu tespit edildi. 5 şüphelinin sorgusu Asayiş Şube Müdürlüğünde yapıldı.

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BORCU OLDUĞU İÇİN YAPMIŞ

Şüpheli Vehbi Arslan'ın piyasaya yüklü miktarda borcu olduğunu o borçlardan kurtulmak için arkadaşlarıyla birlikte bu planı yaptığını söylediği öğrenildi.

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler Vehbi Arslan, Recep Ç.(23), Tunahan S.(24), Mehmet V.(31), Sedat Ö.(28) adliyeye sevk edildi.

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