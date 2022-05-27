Adana kavruluyor: Hava sıcaklığı 40 dereceye dayandı

Adana’da kent merkezinde termometreler 39 dereceyi gösterdi. Serinlemek isteyen vatandaşlar parklara giderek ağaç gölgelerinde vakit geçirdi.

PARK VE YEŞİL ALANLARA AKIN ETTİLER



Mayıs ayının son haftasında Adana’da hava sıcaklıkları arttı. Termometreler öğle saatlerinde 39 dereceyi gösterdi. Sıcak hava dalgası ve nemin de etkisiyle hissedilen sıcaklık artarken gün içinde derecelerin 40’ın üzerine çıkması bekleniyor. Kavurucu sıcaklara alışkın Adanalılar ise park ve yeşil alanlara akın etti. Ağaç gölgelerinde serinleyenlerin yanı sıra çocuklar da parklarda eğlendi.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son verilerine göre hava sıcaklıklarının önümüzdeki 5 gün kentte bu düzeyde devam etmesi bekleniyor.

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Parkta çocuklarıyla vakit geçiren Candan Yel, Adana’da doğup büyüdüğünü, bundan dolayı aşırı sıcaklara alışkın olduğunu belirterek, "Şu an böyleyse ilerisini düşünemiyorum. Çok sıcak olduğu bir gerçek. Bunaldığımızda parklara gidiyoruz. Çoğu zaman evde klimalı ortamda vakit geçiriyoruz. Adana’yı da sıcağını da seviyorum" dedi.

FOTOĞRAF 7 İnegöl ilçesine bağlı Kurşunlu Mahallesi'nde üretimi yapılan Kurşunlu çileğinin hasadı başladı. Çiftçiler yılın ilk hasadını gerçekleştirirken, çileğin hasadı bu yıl hava muhalefeti nedeniyle 8 yerine 7 ay boyunca sürecek. Tarlada kilosu 12 TL'den satılan ve 1100 haneli mahallede oturan vatandaşların geçim kaynağı olan Kurşunlu çileğinin, önceki yıllarda da olduğu gibi bu yıl da Gürcistan, Rusya ve Irak'a ihraç edilmesi planlanıyor. Çilek hasadı için tarlaya giderek incelemede bulunan İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, \"11 bin dekar alanda çilek üretimi yapılıyor. Ortalama dönümünden 3,5 ton ürün alınıyor. Mahallemizde çilek hali var. Pazar sıkıntısı da yok. 11 bin dekarlık alanda bu yıl 350 bin ton rekolte beklentimiz var. Geçen sene fiyatlar 7 ila 8 TL arasındaydı. 350 milyon TL civarında bir gelir elde edildi. Bu sene sanayiilik tabir edilen çileğin kilosu 10 TL, sofralık ise 12 TL'den satılıyor. Reçinesi, şekeri yüksek. Lezzetli. 1 Mayıs'ta hasadı başlar, 7 ay boyunca 30 Kasım'a kadar devam eder. Bu sene hava muhalefeti nedeniyle 20 gün ürünlerin hasadında öteleme oldu\" dedi. ÇİLEK KÖYÜ<br><br>Kurşunlu çileğinin sadece iç pazara verilmediğini, ihraç da edildiğini söyleyen Çelik, \" 5 ülkeye ihraç ediyoruz. Çilek köyü olarak anılıyor. Mahalle sakinleri gelirlerini çilekten karşılıyorlar. Kurşunlu'nun yanısıra sınır mahalleler Eymir, Hasanpaşa, Çitli, Kınık, Küçük Yenice de esinlenerek çilek üretimine başladı\" dedi. <br> 'Kırmızı elmas' Bursa'da toplanıyor: Dünyaya satılıyor Bursa'nın İnegöl ilçesinde üretilen, 'kırmızı elmas' olarak nitelendirilen Kurşunlu çileğinde, yılın ilk hasadı başladı. 5 ülkeye de ihraç edilen çileğin, yaklaşık 400 milyon TL gelir getirmesi bekleniyor.

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FOTOĞRAF 7 Yozgat’ın Çekerek ilçesinde bulunan ve 1996-2004 yılları arasında sulama, enerji ve taşkın kontrolü amacıyla inşa edilen Çekerek Barajı’nda 2011 yılında su tutulmaya başlandı. Barajın hizmete girmesiyle balıkçılık yöre halkının önemli geçim kaynakları arasına girdi. Balıkçılar, baraj üzerine kurulan ağ kafes sistemiyle yılda bin 500 tona kadar alabalık üretimi gerçekleştirirken denize kıyısı olmayan Yozgat’ta üretilen balıklar, Uzakdoğu ülkelerinden Japonya, Avrupa ülkelerinden ise Almanya, Hollanda ve Rusya’ya ihraç ediliyor. Çekerek Barajı’nda üretilen balıklar sezonun açılmasıyla kamyonların arkasına yerleştirilen özel tanklarla, Denizli ilinde bulunan Somon Üretim Tesisleri’ne götürülüyor. Burada belli bir ağırlığa gelerek somon halini alan balıklar, ihraç edilmeye başlıyor. Yozgat’ta üretilen ve Denizli’de tesislerde işlenerek somon halini alan balıklar, Uzak Doğu ve Avrupa ülkelerinin mutfaklarındaki yeri alıyor. Çekerek Barajında standartlara uygun kurduğu ağ kafes sistemi ile yılda 60 ton alabalık üretimi gerçekleştiren balıkçı Adnan Yılmaz, “Denize kıyısı olmayan bozkırın ortası Yozgat’ın Çekerek ilçesindeyiz. Burada ürettiğimiz balıkları Uzakdoğu’ya, Avrupa ülkelerine gönderiyoruz. Şuan 60 tonluk kapasitemiz ile tam dolu çalışıyoruz. Herhangi bir satış ve pazar problemimiz yok. Burada alabalık ve somon yetiştiriyoruz. Türk somonu projesini başlattık. Anadolu’da olmaz denilen Türk somonunu da başardık. Onun sevkiyatını yaptık. Şu an alabalığımızı gönderiyoruz. Buradan biz fabrikaya gönderiyoruz. Fabrikada işlenip direk yurt dışına gidiyor. Ülkemize de miktarı önemli değil ama binlerce dolar katkıda bulunuyoruz. Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay’ında desteklediği yerelden kalkınma projesine biz de buradan alabalık ve somon üreterek, ihraç ederek katkıda bulunuyoruz.” dedi. Alabalıkların Denizli iline sevkiyatını gerçekleştiren nakliyeci Cebrail Aksakal ise “Çekerek’ten Denizli’ye hasat yapıyoruz, nakliye işi ve oradan da yurt dışına sevkiyatlarımız Almanya, Hollanda, Rusya’ya gidiyor ve ihracatlar oluyor. Çekerek’te yetişen alabalıkları Denizli’ye sevkiyatını yapıyoruz. Oradan da yurt dışına ihracat oluyor” şeklinde konuştu. Su ürünleri Mühendisi Erdem Kaya da “Çekerek bölgesine 2-3 gram olarak gelen yavru alabalık adaylarını bölgemizde yetiştirip 400-500 gram, 1 kilogram bazen de fazlasını yetiştirip dünya çapında Rusya, Almanya, Japonya gibi ülkelere ihracatı yapılmaktadır. Bunlar öncelikle fabrikalarımız da işlenip daha sonrasında sevkiyat haline getirilmektedir” ifadelerinde bulundu. Yozgat'ta üretiliyor Uzak Doğu'ya gönderiliyor: Anadolu'da olmaz demişlerdi başardık Bozkırın ortasında yer alan Yozgat'ın Çekerek ilçesinde ağ kafes sistemi ile barajda üretilen somon ve alabalıklar başta Uzak Doğu olmak üzere Avrupa ülkelerinin sofralarını süslüyor. BiP'te paylaş

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