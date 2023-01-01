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Adana şehitlerini uğurladı: Yasin Eroğlu baba olacaktı
Mersin’de askeri aracın TIR’a çarptığı kazada şehit olan uzman çavuşlar Eren Öztürk ve Yasin Eroğlu memleketleri Adana'da son yolculuklarına uğurlandı. Şehit Öztürk’ün annesi bir jandarma personeline sarılıp, "Kokladım işte seni yavrum" diye ağladı. Acılı baba Hasan Eroğlu, tabutun yanına gelip oğlunun fotoğrafını kucaklayarak, "Dik durmamız lazım" diye konuştu.
3:45 . 19/01/2023 Thursday
Yeni Şafak
Mersin’de askeri aracın TIR’a çarptığı kazada şehit olan uzman çavuşlar Eren Öztürk ve Yasin Eroğlu memleketleri Adana'da son yolculuklarına uğurlandı.

Mersin’de askeri aracın TIR’a çarptığı kazada şehit olan uzman çavuşlar Eren Öztürk ve Yasin Eroğlu memleketleri Adana'da son yolculuklarına uğurlandı.

Mersin’de askeri aracın demir profil yüklü TIR’a çarptığı kazada şehit olan Jandarma Uzman Çavuşlar Eren Öztürk (32) ve Yasin Eroğlu (31) memleketleri Adana’da son yolculuklarına uğurlandı. Şehit Öztürk için Buruk Mezarlığı’nda cenaze töreni düzenlendi. Törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Jülide Sarıeroğlu, Adana Valisi Süleyman Elban, Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, İl Jandarma Komutanı Bilgihan Yeşilyurt ile şehidin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Eren Öztürk

KOKLADIM SENİ YAVRUM

Cenazede anne Güllü Salko bir jandarma personeline sarılıp, “Kokladım işte seni yavrum” diyerek gözyaşı döktü. Bakan Soylu, Güllü Salko ile Teslime Öztürk’e sarılıp, başsağlığı diledi. Törenin ardından Bakan Soylu’nun da tabutuna omuz verdiği şehidin cenazesi, gözyaşları arasında toprağa verildi.

DİK DURMAMIZ LAZIM

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yasin Eroğlu’nun cenazesi ise Adana Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemlerinin ardından merkez Çukurova ilçesindeki Kabasakal Mezarlığı’na götürüldü. Buradaki törene, şehidin babası Hasan, annesi Hatice, eşi Anzilha ve kardeşi Ömer Eroğlu, ailesi ve yakınları ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı. Cenaze namazı öncesinde şehidin babası Hasan Eroğlu, tabutun yanına gelip oğlunun fotoğrafını kucaklayarak, “Vatan sağ olsun, kederimiz, gamımız yok. Dik durmamız lazım” diye konuştu. İl Müftüsü Mehmet Taşcı’nın cenaze namazını kıldırmasının ardından şehit Yasin Eroğlu’nun naaşı, buradaki şehitliğe defnedildi.

Yasin Eroğlu

EROĞLU BABA OLACAKTI

  • Toprağa verilen Jandarma Uzman Çavuş Yasin Eroğlu’nun, 1 yıl önce Anzilha Eroğlu (27) ile evlendiği ve eşinin hamile olduğu öğrenildi. Öte yandan, şehit Eroğlu’nun dayısı polis memuru Mustafa Gültepe’nin de 1979 yılında Muş’ta aralarında kan davası olan iki aile arasındaki silahlı çatışmaya müdahale ederken şehit düştüğü öğrenildi.

Otobüs şoförü tutuklandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde, 2 jandarma uzman çavuşun şehit olduğu, 1 düzensiz göçmenin hayatını kaybettiği ve 23 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin TIR’a arkadan çarpan otobüs şoförü Uğur K. ile TIR sürücüsü Ramazan S'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen 2 sürücüden Uğur K. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, Ramazan S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


#Mersin
#Adana
#Şehit
#Süleyman Soylu
2 hours ago
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Adana şehitlerini uğurladı: Yasin Eroğlu baba olacaktı
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