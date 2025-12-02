Yeni Şafak
Adana'da 11 yıl 9 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Adana'da 11 yıl 9 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

10:342/12/2025, Salı

AA

10:342/12/2025, Salı
AA
A.B, adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
A.B, adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

Adana'da 11 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü polis ekiplerince yakalandı. A.B, adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "uyuşturucu kullanma", "hırsızlık" ve "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanununa Muhalefet" suçlarından 11 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla 3 yıldır aranan A.B'yi yakalamak için geniş kapsamlı araştırma başlattı.


Ekipler, firari hükümlünün merkez Sarıçam ilçesi Göztepe Mahallesi'nde bulunduğunu tespit etti.


Bunun üzerine ekipler, bölgeye giderek hükümlüyü yakaladı. A.B, adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.



