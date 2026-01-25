Adana’da 16 yaşındaki kız çocuğundan haber alınamıyor

Arama çalışmaları Velicanlı Mahallesi çevresinde yoğunlaştı.
Adana’da evinden ayrıldıktan sonra geri dönmeyen 16 yaşındaki Hatice Kaya için arama çalışması başlatıldı. Jandarma, AFAD ve sivil toplum kuruluşlarının katıldığı çalışmaların gece boyunca da süreceği bildirildi.
Adana'nın Kozan ilçesinde ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu 16 yaşındaki kız çocuğu aranıyor.
Velicanlı Mahallesi'ndeki evinden ayrılan 16 yaşındaki Hatice Kaya'nın eve dönmemesi üzerine ailesi kayıp başvurusunda bulundu.
Bunun üzerine jandarma, AFAD ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının da desteğiyle bölgede arama çalışması başlatıldı.
Çalışmaların gece saatlerinde de süreceği öğrenildi.
