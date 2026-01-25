Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Adana
Adana’da 16 yaşındaki kız çocuğundan haber alınamıyor

Adana’da 16 yaşındaki kız çocuğundan haber alınamıyor

22:4725/01/2026, Pazar
AA
Sonraki haber
Arama çalışmaları Velicanlı Mahallesi çevresinde yoğunlaştı.
Arama çalışmaları Velicanlı Mahallesi çevresinde yoğunlaştı.

Adana’da evinden ayrıldıktan sonra geri dönmeyen 16 yaşındaki Hatice Kaya için arama çalışması başlatıldı. Jandarma, AFAD ve sivil toplum kuruluşlarının katıldığı çalışmaların gece boyunca da süreceği bildirildi.

Adana'nın Kozan ilçesinde ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu 16 yaşındaki kız çocuğu aranıyor.

Velicanlı Mahallesi'ndeki evinden ayrılan 16 yaşındaki Hatice Kaya'nın eve dönmemesi üzerine ailesi kayıp başvurusunda bulundu.

Bunun üzerine jandarma, AFAD ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının da desteğiyle bölgede arama çalışması başlatıldı.

Çalışmaların gece saatlerinde de süreceği öğrenildi.



#Adana
#aile
#Arama
#Kayıp
#kız çocuğu
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Anadolu Üniversitesi AÖF final sonuçları ne zaman açıklanacak 2026? AÖF sonuç tarihi belli oldu mu?