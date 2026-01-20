Aynı otomobil üç kez hırsızların hedefi oldu: Önce teybi sonra aküsü ardından komple çalındı

Otomobil sahibi Yaşar Ölmez, aracının daha önce de hırsızların hedefi olduğunu belirterek, "Bir yıl arayla önce otomobilimin teybi çalındı, sonra aküsü çalındı. Şimdi de otomobili komple alıp götürmüşler. Gece saat 12 gibi uyumuştuk. Kızım gece yanıma gelip arabanın yerinde olmadığını söyledi. Kontrol ettik, gerçekten yoktu. Polise başvurduk, ardından aramaya başladık ve Gültepe Mahallesi’nde terk edilmiş halde bulduk" dedi.





Polis, olaya karışan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.