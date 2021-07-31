Gündem Adanada düğün yolunda kaza 5 ölü bir yaralı
3. SAYFA

Adana'da düğün yolunda kaza: 5 ölü bir yaralı

Adana'nın Kozan ilçesinde, düğüne giden ailenin bulunduğu otomobil, virajda minibüsle kafa kafaya çarpıştı. Kazada, otomobildeki aynı aileden biri çocuk 5 kişi hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı.

Haber Merkezi DHA
Adanada düğün yolunda kaza: 5 ölü bir yaralı
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Adana Kozan'da Osman Ordu (55) yönetimindeki otomobilvirajda kontrolden çıkıp, karşı yönden gelen Halil Kayabaşı'nın kullandığı minibüsle kafa kafaya çarpıştı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, hurdaya dönen otomobilde bulunan Osman Ordu ve eşi Hatice Ordu (50) ile yeğenleri Nurcan (21), Rabia (18) ve Meryem Ordu'nun (16) hayatını kaybettiğini belirledi. Minibüsün yaralı sürücüsü Halil Kayabaşı da ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazayı haber alan Ordu ailesinin yakınları da kaza yerine koşarak gözyaşı döktü. Ailenin, yakınlarının düğününe katılmak üzere Kozan'a gittikleri öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Manavgat’tan acı haber: Alevlerin arasında kalan 2 yangın işçisi hayatını kaybetti
GÜNDEM
Manavgat’tan acı haber: Alevlerin arasında kalan 2 yangın işçisi hayatını kaybetti

Sarıyer'de otomobil denize uçtu: Sürücüsü açık camdan çıkıp yüzerek kurtuldu
GÜNDEM
Sarıyer'de otomobil denize uçtu: Sürücüsü açık camdan çıkıp yüzerek kurtuldu

Konya'daki katliamla ilgili yeni gelişme: 10 kişi gözaltında
GÜNDEM
Konya'daki katliamla ilgili yeni gelişme: 10 kişi gözaltında
Abone Ol Google News
Tek tek sohbet etti

Tek tek sohbet etti

Erdoğan Manavgat'ta vatandaşlarla bir araya geldi.
Yüreğimiz sızlıyor

'Yüreğimiz sızlıyor'

​Kurtulmuş'tan Konya'da öldürülen 7 kişinin ailesine taziye ziyareti.
107 yangının98i kontrol altında

'107 yangının
98'i kontrol altında'

​Bakan Pakdemirli son durumu açıkladı.
Karaçam mı<br>zeytin ağacı mı?

Karaçam mı
zeytin ağacı mı?

​Uzmanlar uyardı: Yangın sonrası hemen fidan dikmek doğru değil.

Van'da sel felaketi

Van'da sel felaketi

Beş ev yıkıldı, insanlar suda sürüklendi.
Yıldırım'ın parkları yenileniyor

Yıldırım'ın parkları yenileniyor

​Parkların bakım ve onarım çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.
'Sıkı sıkıya kenetlenelim'

'Sıkı sıkıya kenetlenelim'

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tüm vatandaşlara çağrı.
Ölü sayısı yükselişte

Ölü sayısı yükselişte

​Son yirmi dört saatin bilançosu belli oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan afet bölgesine yapılacak yardımları tek tek açıkladı.
Randevusuz gelmeyin

Randevusuz gelmeyin

​Bakan Koca'dan BioNTech aşısı için önemli çağrı.

11 hava aracı<br>daha gönderiyor

11 hava aracı
daha gönderiyor

Orman yangınlarıyla mücadeleye destek verecek.

'Annen sana emanet'

'Annen sana emanet'

​Yangın şehidi Erdal Tovka'nın son sözleri.

​Havadan incelemelerde bulundu.
Numan Kurtulmuş'tan Konya'da silahlı saldırıda öldürülen 7 kişinin ailesine taziye ziyareti
Gündem

Numan Kurtulmuş'tan Konya'da silahlı saldırıda öldürülen 7 kişinin ailesine taziye ziyareti

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Konya'da öldürülen 7 kişinin ailesini ziyaret etti. Olaya ilişkin açıklamalarda bulunan Kurtulmuş, "Acımız çok büyük. Olayı duyduğumuz andan itibaren hepimizin ciğerleri yanıyor. Gerçekten yüreğimiz sızlıyor. Büyük bir katliam, büyük bir acı, büyük bir insanlık dışı vahşetle karşı karşıyayız." ifadelerini kullandı. Suçlu ve faillerin en kısa sürede ortaya çıkacağını belirten Kurtulmuş, "Bizim 83 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşımızın her birisi için Türkiye'nin her karış toprağı kendi ilidir, kendi memleketidir, kendi vatanıdır." dedi.
Muğla'da 4,5 büyüklüğünde deprem oldu
Gündem

Muğla'da 4,5 büyüklüğünde deprem oldu

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 44,9 kilometre olarak ölçüldü.
CHP’li Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'in evini yangından dozerlerle korumasına vatandaş tepki gösterdi: Ayıp değil mi başkanım
Gündem

CHP’li Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'in evini yangından dozerlerle korumasına vatandaş tepki gösterdi: Ayıp değil mi başkanım

CHP’li Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen yangına karşı evini dozerlerle koruma altına aldı. Vatandaşlar Sözen’in evinin önündeki araçları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Tepkisini dile getiren vatandaşlar, “Sayın Başkanım, bu kepçeler sadece size mi çalışıyor? Bizim köye bir tane bile itfaiye ulaşamıyor, iki tane dozer sadece sizin eve çalışıyor. Oluyor mu bu şimdi? Kaç köy yandı? Ayıp değil mi başkanım!" şeklinde konuştu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.