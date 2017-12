Adana haber: Gölette çok sayıda at ve eşek kemiği bulundu Adana'da gölette yüzlerce at ve eşek kemiği bulundu Adana'nın Yüreğir ilçesindeki bir gölette bulunan kesilmiş at ve eşeklere ait kemiklerin temizlenmesi için çalışma başlatıldı.

Haber Merkezi 28 Aralık 2017, 12:22 Son Güncelleme: 28 Aralık 2017, 13:26 AA