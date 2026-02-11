Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Adana
Adana'da iki grup arasında tüfekli kavga

Adana'da iki grup arasında tüfekli kavga

22:4811/02/2026, Çarşamba
IHA
Sonraki haber
Şüpheli pompalı tüfekle havaya ateş açtı.
Şüpheli pompalı tüfekle havaya ateş açtı.

Adana’nın Çukurova ilçesinde iki grup arasında çıkan kavga silahlı gerilime dönüştü. Taraflardan biri aracından aldığı pompalı tüfekle havaya art arda ateş açtı. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Adana’da iki grup arasında çıkan kavgada bir kişi pompalı tüfekle havaya art arda ateş açtı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Çukurova ilçesine bağlı Belediyeevleri Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken, gruptakilerden biri aracına yönelerek otomobilde bulunan pompalı tüfeği aldı. Şahıs, tüfekle havaya art arda ateş açtı. Yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olayla ilgili polis ekiplerinin çalışma başlattığı öğrenildi.



#Adana
#Pompalı Tüfek
#Kavga
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ramazan İmsakiye 2026: İstanbul, Ankara, İzmir ve 81 ilin iftar ve sahur vakitleri belli oldu! İşte il il Diyanet İmsakiye takvimi