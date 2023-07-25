Adana'da korkutan deprem: Bakan Koca bilançoyu duyurdu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
Adana'nın Kozan ilçesinde sabah saatlerinde 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde can ve mal kaybı bulunmadığı bildirildi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca deprem sonrası sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.
Koca,
"Bu sabah meydana gelen Adana Kozan merkezli depremde Adana’da 2 kişi yüksekten atlama ve eşya düşmesine, Osmaniye’de ise 6 kişi yüksekten atlama ve düşmeye bağlı olarak olaydan etkilenmiştir"
ifadelerini kullandı.
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1 saat önce