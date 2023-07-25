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Adana beşik gibi: Bu kez 4,4 ile sallandı

Adana'da sabah saatlerinde meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depremin ardından yeni bir deprem daha meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 4,4 olarak bildirdi. Korkutan deprem çevre illerden de hissedildi. Artçı sarsıntılar devam ediyor.

11:09 . 25/07/2023 Salı
Yeni Şafak
Adana'da korkutan deprem

Adana'da korkutan deprem

Adana'da sabah saatlerinde meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depremin ardından yeni bir deprem daha meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 4,4 olarak bildirdi.

Korkutan deprem Kozan ilçesinde meydana geldi.

Sabah saatlerinde 5,5 büyüklüğünde deprem ile sarsıldı

Adana'nın Kozan ilçesinde sabah saatlerinde 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Doğan Kalafat, yaşanan depremi Yeni Şafak’a değerlendirdi. Kalafat, 6 Şubat’ta gerçekleşen 7.6 büyüklüğündeki ikinci depremin gerilim dağılımını değiştirdiğini, bölgedeki depremlerin bir yıl daha süreceğini öngördüklerini söyledi.


Artçı sarsıntılar devam ediyor

Adana 'da sabah saatlerinde meydana gelen depremin ardından artçı sarsıntılar devam ediyor. Vatandaşlar korkudan evlerine giremiyor.


#adana
#deprem
#AFAD
3 saat önce
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