Adana beşik gibi: Bu kez 4,4 ile sallandı

Adana'da korkutan deprem
Adana'da sabah saatlerinde meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depremin ardından yeni bir deprem daha meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 4,4 olarak bildirdi.
Korkutan deprem Kozan ilçesinde meydana geldi.
Adana'nın Kozan ilçesinde sabah saatlerinde 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Doğan Kalafat, yaşanan depremi Yeni Şafak’a değerlendirdi. Kalafat, 6 Şubat’ta gerçekleşen 7.6 büyüklüğündeki ikinci depremin gerilim dağılımını değiştirdiğini, bölgedeki depremlerin bir yıl daha süreceğini öngördüklerini söyledi.
Adana 'da sabah saatlerinde meydana gelen depremin ardından artçı sarsıntılar devam ediyor. Vatandaşlar korkudan evlerine giremiyor.