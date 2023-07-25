Adana beşik gibi: Bu kez 4,4 ile sallandı

AFAD'ın geçtiği son bilgiye göre Adana'nın Kozan ilçesinde 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'ın aktardığı son dakika verisine göre; deprem 11.27 kilometre derinliğinde bir deprem meydana geldi. Prof. Dr. Naci Görür ise "Adana havzası ve İskenderun yöresinin dikkatle ele alınmasını öneririm.” dedi. Peki, Adana’da deprem ne zaman olacak? Türkiye deprem haritasına göre Adana’da en riskli ilçeler hangisi?