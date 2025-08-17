Adana'da orman yangını
Adana’nın İmamoğlu ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
Adana’nın İmamoğlu ilçesinde Üçtepe Mahallesi Eğriçam mevkisinde saat 16.00 sıralarında orman yangını çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait söndürme ekipleri sevk edildi.
Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
