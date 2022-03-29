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Gündem Adanada PKK/KCK sanığının 15 yıla kadar hapsi istendi
ADANA

Adana'da PKK/KCK sanığının 15 yıla kadar hapsi istendi

Terör örgütü PKK/KCK ile bağlantılı olduğu öne sürülen tutuksuz Y.Ö. hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı. Sanık Y.Ö. için "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istenen iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

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Haber Merkezi AA
Adanada PKK/KCK sanığının 15 yıla kadar hapsi istendi
Adana'da PKK/KCK üyesi olduğu değerlendirilen şahıs hakkında 15 yıl hapis cezası istendi.

Mahkeme iddianamesinde, sanığın dijital materyallerinde PKK mensuplarına ait çok sayıda fotoğraf bulunduğu, terör örgütünün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek nitelikte mesajlaşma tespit edildiği belirtildi.

Y.Ö'nün ikametinde terör örgütü PKK propagandası içeren ve toplatılma kararı verilen dergi ve örgütsel dokümanlar bulunduğu, haklarında "terör örgütü üyeliği" suçundan adli işlem yapılan zanlılarla yoğun telefon irtibatı sağladığı bildirilen iddianamede, sanığın örgütün gençlik yapılanması YDG-H içerisinde faaliyet yürüttüğü, eylem çağrılarına uyduğu ve örgüt sempatizanlarını da bu eylemlere katılmaya teşvik ettiği bilgisine yer verildi.

Kod adı kullanarak örgütsel eylemlerin düzenlenmesi ve organizasyonunda görev aldığı da aktarılan Y.Ö'nün, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması istendi.

İddianamedeki ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Y.Ö'nün yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

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