Adana'da polis ekiplerine saldırı düzenleyen ve Eskişehir'de etkisiz hale getirilen 2 MLKP'li terörist için tören düzenlendi Adana’da polislerimize yönelik hain saldırı düzenleyen teröristler, İstanbul’da yandaşlarının katıldığı cenaze töreninin ardından gömüldü. Törende HDP'li yönetici ve partililer de hazır bulundu.

Haber Merkezi 03 Ekim 2019, 15:22 Son Güncelleme: 03 Ekim 2019, 15:31 Yeni Şafak