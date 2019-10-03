Adana'da polis ekiplerine saldırı düzenleyen ve Eskişehir'de etkisiz hale getirilen 2 MLKP'li terörist için tören düzenlendi

Adana’da 25 Eylül’de polislerin taşındığı servis aracına bombalı saldırı düzenleyen terör örgütü MLKP elemanı Fırat Şeran ve Ozan Sökmen, Eskişehir’de kaldıkları hücre evine düzenlenen operasyonda ölü olarak ele geçirilmişti.
Teröristlerden Ozan Sökmen’in için Maltepe Gülsuyu Cemevi’nde tören düzenlendi. HDP yönetici ve üyeleri, ESP, SKM, SGDF, DİSK, Devrimci Parti, SMF ile Partizan'ın temsilcileri yan yana saf tuttu.
Eli kanlı terör örgütünün yandaşları, orada hazır bulundu. Cesetler, Maltepe’deki Gülsuyu Mezarlığına gömüldü. Polis, bölgede yoğun güvenlik önlemi aldı.