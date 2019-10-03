Gündem Adanada polis ekiplerine saldırı düzenleyen ve Eskişehirde etkisiz hale getirilen 2 MLKPli terörist için tören düzenlendi
İSTANBUL

Adana'da polis ekiplerine saldırı düzenleyen ve Eskişehir'de etkisiz hale getirilen 2 MLKP'li terörist için tören düzenlendi

Adana’da polislerimize yönelik hain saldırı düzenleyen teröristler, İstanbul’da yandaşlarının katıldığı cenaze töreninin ardından gömüldü. Törende HDP'li yönetici ve partililer de hazır bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Teröristlerden Ozan Sökmen’in için Maltepe Gülsuyu Cemevi’nde tören düzenlendi. HDP yönetici ve üyeleri, ESP, SKM, SGDF, DİSK, Devrimci Parti, SMF ile Partizan'ın temsilcileri yan yana saf tuttu. ​​
Teröristlerden Ozan Sökmen’in için Maltepe Gülsuyu Cemevi’nde tören düzenlendi. HDP yönetici ve üyeleri, ESP, SKM, SGDF, DİSK, Devrimci Parti, SMF ile Partizan'ın temsilcileri yan yana saf tuttu. ​​

Adana’da 25 Eylül’de polislerin taşındığı servis aracına bombalı saldırı düzenleyen terör örgütü MLKP elemanı Fırat Şeran ve Ozan Sökmen, Eskişehir’de kaldıkları hücre evine düzenlenen operasyonda ölü olarak ele geçirilmişti.

Adana'daki polis servisine yönelik saldırıyı düzenleyen teröristler öldürüldü
GÜNDEM
Adana'daki polis servisine yönelik saldırıyı düzenleyen teröristler öldürüldü

Teröristlerden Ozan Sökmen’in için Maltepe Gülsuyu Cemevi’nde tören düzenlendi. HDP yönetici ve üyeleri, ESP, SKM, SGDF, DİSK, Devrimci Parti, SMF ile Partizan'ın temsilcileri yan yana saf tuttu.

Eli kanlı terör örgütünün yandaşları, orada hazır bulundu. Cesetler, Maltepe’deki Gülsuyu Mezarlığına gömüldü. Polis, bölgede yoğun güvenlik önlemi aldı.

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