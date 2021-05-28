Adana'da tefeci operasyonu: 25 kişi hakkında gözaltı kararı var

İddiaya göre, motosiklet ile gezen H.A. ve akrabası Ş.A., sokakta duran Muhammet D.'nin yanına geldi. H.A. ile Muhammet D. konuştuğu sırada, iddiaya göre Muhammet D. motosikletin gaz koluna dokundu ve motosiklet hareket etti. Bunun üzerine H.A., Muhammet D.'ye tepki gösterince tartışma çıktı. Gerginliğin artmasıyla H.A., belinden çıkarttığı tabancayla Muhammet D.'nin bacağına ateş etti. Olayda yaralanan Muhammet D., kanlar içinde yere yığılırken, H.A. ve akrabası Ş.A. olay yerinden kaçtı. Muhammet D. akrabası olduğu öğrenilen İ.D. tarafından özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.