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ADANA

Adana'da tefeci operasyonu: 25 kişi hakkında gözaltı kararı var

Adana’da 10 milyon 350 bin TL haksız kazan elde eden tefeci olduğu öne sürülen aralarında kadınlarında bulunduğu 25 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şafak vakti yapılan operasyonla çok sayıda kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Haber Merkezi AA
Adanada son dakika tefeci operasyonu: 25 kişi hakkında gözaltı kararı var
Şafak vakti yapılan operasyonla çok sayıda kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, "tefecilik", "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarına karıştığı ve 68 kişiyi mağdur edip 10 milyon 350 bin lira haksız kazanç sağladıkları ileri sürülen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Şafak vakti yapılan operasyonla çok sayıda kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Şafak vakti yapılan operasyonla çok sayıda kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Ekipler, Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında gözaltı kararı verilen 25 şüphelinin yakalanması için şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi.

Şafak vakti yapılan operasyonla çok sayıda kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Şafak vakti yapılan operasyonla çok sayıda kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyonda gözaltına alınan bazı şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Motosikletten acil servis önünde bekleyenlere kurşun yağdırdılar: Üçü ağır beş yaralı var
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Olay, gece saat 01.00 sıralarında Orgeneral Nafiz Gürman Mahallesi 70611 sokak ile 7020 sokak birleşiminde yaşandı.
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İddiaya göre, motosiklet ile gezen H.A. ve akrabası Ş.A., sokakta duran Muhammet D.'nin yanına geldi. H.A. ile Muhammet D. konuştuğu sırada, iddiaya göre Muhammet D. motosikletin gaz koluna dokundu ve motosiklet hareket etti. Bunun üzerine H.A., Muhammet D.'ye tepki gösterince tartışma çıktı. Gerginliğin artmasıyla H.A., belinden çıkarttığı tabancayla Muhammet D.'nin bacağına ateş etti. Olayda yaralanan Muhammet D., kanlar içinde yere yığılırken, H.A. ve akrabası Ş.A. olay yerinden kaçtı. Muhammet D. akrabası olduğu öğrenilen İ.D. tarafından özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
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Muhammet D.'nin hastaneye kaldırılmasının ardından olayı duyan yakınları hastaneye geldi. Tedavisi sonrası akrabaları ile hastaneden ayrılmak üzere olan Muhammet D., bu kez de saat 02.10 sıralarında ikinci saldırıya uğradı.
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Saldırganlar, seyir halindeyken özel hastanenin acil servisi önünde bekleyen çok sayıda kişiye tabancayla art arda ateş açtı.
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Film sahnelerini aratmayan saldırıda, hastanenin güvenlik amiri Kayhan Doğan ve güvenlik görevlisi Sait Burak Kanık başından, Muhammet D.'nin akrabaları Nurettin Kaymaz göğsünden ve Soner Kaymaz ise başını sıyırıp geçen kurşun ile yaralandı.
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Yaralılar acil serviste tedaviye alınırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
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Polis ekipleri, çevre güvenliğini alırken, yakınlarının vurulduğunu gören kişiler ise hastanede sinir krizleri geçirdi.
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Yaralılardan Soner Kaymaz, ilk tedavisinin ardından Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Başını sıyırıp geçen kurşunla şans eseri hafif yaralanan Soner Kaymaz, tedavisinin ardından taburcu edildi.
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. Özel hastanede tedavisi süren güvenlik amiri Kayhan Doğan, güvenlik görevlisi Sait Burak Kanık ve Muhammet D.'nin akrabası Nurettin Kaymaz'ın da hayati tehlikelerinin bulunduğu belirtildi.
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Olay sonrası polis, hastanenin bulunduğu 1825 sokakta inceleme yaptı. Hastanenin camlarında ve park halindeki bir otomobilde hasar meydana gelen olay sonrası polis, silahlı saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.
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Öte yandan, motosikletli saldırganlar H.A. ve Ş.A.'nın hastane önünde bekleyenlere ateş açtığı anlar ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, motosiklet ile ilerleyen saldırganlar acil servis önünde bekleyen kişilere ardı ardına ateş açıyor. Rastgele açılan ateş sonucunda, acil servis önünde bulunan kişiler can havli ile kaçmaya çalışken, kurşunların isabet ettiği kişiler yere yığılıyor. Saldırganlar ise geldikleri motosikletle olay yerinden kaçıyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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Motosikletten acil servis önünde bekleyenlere kurşun yağdırdılar: Üçü ağır beş yaralı var
İzmir'in Bayraklı ilçesinde seyir halindeki motosikletten acil servisi önünde bekleyen Muhmmet D. ve yakınlarına silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda, hastanenin güvenlik amiri, güvenlik görevlisi ve Muhammet D.'nin 2 akrabası yaralandı. 3'ü ağır olmak üzere 5 kişinin yaralandığı silahlı saldırının ardından şüpheliler kaçarak kayıplara karıştı.

Oturduğu bankın deliğine parmağı sıkıştı itfaiye kurtardı
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Olay, akşam saatlerinde Anadolu Mahallesi Gülbin Sokak'taki oyun parkında yaşandı. Arkadaşları ile oyun oynayan Samet Erdem, bankta otururken, bankın kenarlarındaki deliklere parmağını sıkıştırdı.
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Bir süre parmağını sıkıştığı yerden çıkarmaya çalışan Erdem, başarılı olamayınca parktaki vatandaşlar itfaiyeyi arayarak yardım istedi.
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Olay yerine gelen itfaiye ekibi, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından Erdem'in parmağını, sıkıştığı yerden çıkardı.
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Erdem, sağlık kontrolleri yapılmak üzere ambulansla Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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Oturduğu bankın deliğine parmağı sıkıştı, itfaiye kurtardı
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Oturduğu bankın deliğine parmağı sıkıştı, itfaiye kurtardı
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Oturduğu bankın deliğine parmağı sıkıştı, itfaiye kurtardı
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Oturduğu bankın deliğine parmağı sıkıştı, itfaiye kurtardı
Oturduğu bankın deliğine parmağı sıkıştı itfaiye kurtardı
Arnavutköy'de arkadaşlarıyla parkta oyun oynayan Samet Erdem (16), bankta oturup dinlendiği sırada, parmağını demir bankın deliğine sıkıştırdı. Bir süre parmağını sıkıştığı yerden çıkarmak için çabalayan genç başarılı olamayınca, olay yerine gelen itfaiye ekipleri, Erdem'in parmağını banktan kurtardı.

Bursa'da ayı paniği: Mahalleli sokağa döküldü!
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Olay saat 22.30 sularında merkez ilçe Yıldırım’a bağlı Fidyekızık mahallesi 6.Şahin sokakta meydana geldi.
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Yaz aylarına girdiğimiz bugünlerde Uludağ’ın yamaçlarından yerleşim alanına indiği iddia edilen ayılar mahalleliyi sokağa döktü.
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Meraklı mahallesi yaşlısı genci Ayıyı merak ederek sokağa döktü polis ekipleri anons yaparak herkesin evine girmesini söyledi.
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Arama kurtarma ekibi ve polisin uzun süren ayı bulma uğraşlarına mahalle sakinleri de destek verdi.
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Sokakta görüldüğü iddia edilen ayıların havaların ısınmasıyla birlikte yerleşim alanına indikleri tahmin ediliyor.
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Bursa'da ayı paniği: Mahalleli sokağa döküldü!
Bursa'da yaşadıkları mahallede ayı gördüklerini iddia eden vatandaşlar durumu polise bildirdi. Arama kurtarma ekibi ve polisin uzun süren ayı bulma uğraşlarına mahalle sakinleri de destek verdi. Sokakta görüldüğü iddia edilen ayıların havaların ısınmasıyla birlikte yerleşim alanına indikleri tahmin ediliyor.


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