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ADANA

Adana’da stokçuya baskın: Yağ ve bakliyat depolamış

Adana’da gıda stoku yaptığı belirlenen bir kişinin deposuna baskın yapılarak mühürlendi. Depoda kolilerce gıda ürünü bulundu.

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Haber Merkezi İHA
Adana’da stokçuya baskın: Yağ ve bakliyat depolamış
Adana’da stokçuya baskın.

Adana’da gıda stoku yaptığı belirlenen bir kişinin deposuna baskın yapılarak mühürlendi.
Merkez Seyhan ilçesi, Türkocağı Mahallesi’nde bir depoda çok sayıda gıda ürünü olduğu şikayetleri üzerine ekipler harekete geçti.

YAĞ VE BAKLİYAT DEPOSU


Adana İl Ticaret Müdürlüğü, Seyhan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve polis ekipleri adrese baskın yaptı. Yapılan baskında depoda farklı marka ve gramajlarda ayçiçek yağı, bakliyat, deterjan, tuvalet kağıdı ve benzeri ürünler ele geçirildi.


Mehmet Z. isimli kişiye ait olduğu öğrenilen depo görevlilerin yaptığı denetimden sonra mühürlendi.

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