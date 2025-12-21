Adana'da yüzde 70 zihinsel engelli genç kıza sinsel saldırıda bulunan sanığına iyi hal indirimi

Adana'nın Sarıçam ilçesine bağlı Baklalı Mahallesi’nde geçen yıl 5 Aralık’ta iddiaya göre, zihinsel engelli G.G.S.’yi (19), koyunları ahıra koyduğu sırada akrabası M.T. (42) kendisine el işareti yaparak zeytin bahçesine çağırdı. Yanına gelen genç kıza kıyafetlerini çıkarmasını söyleyen M.T., genç kızın bu isteğini reddetmesi üzerine "Seni burada öldürürüm" diye tehdit etti. Korkan genç kızın kıyafetlerini çıkarması üzerine M.T., kıza cinsel istismarda bulundu. Ardından kıyafetlerini giymesini söyleyip, eve gönderdi. Genç kızın durumu anlatması üzerine annesi T.S. polise giderek şikayetçi oldu.

Polis ekiplerince yakalanıp tutuklanan M.T. hakkında ’kendisini savunamayacak durumda olan kişiye karşı nitelikli cinsel saldırı’ suçundan Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Davanın karar duruşması yapıldı.

Sanık M.T. son savunmasında, kalp ve şeker hastası olduğunu öne sürerek "Bana iftira atıyorlar. Ben hiçbir şey yapmadım" dedi.

Sanık daha önceki savunmasında da aleyhe olan hususları kabul etmediğini söylemiş, iddia edilen olay saatlerinde kendisinin uyuduğunu söyleyerek, "Ben uyuyordum. Eşim gelip beni kaldırdı ve sonra karakola beraber gittik. Yapmadığım bir işten dolayı tutukluyum" diyerek tahliyesini istemişti.

İyi hal uygulanarak cezası 15 yıla indirildi

Mahkeme heyeti tutuklu sanık M.T.’ye önce 18 yıl hapis cezası verdi. Heyet daha sonra sanığın duruşmadaki iyi hali nedeniyle cezasını 15 yıla indirip, tutukluluk halinin devamına karar verdi.