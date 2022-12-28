Gündem Aday adaylığından kurtulma derdinde Bakan Soylu Yeni Şafakın sorularını cevapladı
ANKARA

Aday adaylığından kurtulma derdinde: Bakan Soylu Yeni Şafak’ın sorularını cevapladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Derhal İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve İstanbul’daki bütün belediyeler için hemen seçime gidelim” açıklamasını değerlendirdi. Yeni Şafak’ın sorularını cevaplayan Soylu, “Kemal Kılıçdaroğlu kendi derdine düşmüş ve ‘Ben nasıl cumhurbaşkanı adayı olurum, aday adaylığından kurtulurum’, derdi içerisinde. Bu tip kişilere söylenecek tek bir kelime vardır, Allah kurtarsın” diye konuştu.

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Abdullah Sarica Yeni Şafak
Aday adaylığından kurtulma derdinde: Bakan Soylu Yeni Şafak’ın sorularını cevapladı
​​İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Derhal İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve İstanbul’daki bütün belediyeler için hemen seçime gidelim” açıklamasını değerlendirdi. Yeni Şafak’ın sorularını cevaplayan Soylu, “Kemal Kılıçdaroğlu kendi derdine düşmüş ve ‘Ben nasıl cumhurbaşkanı adayı olurum, aday adaylığından kurtulurum’, derdi içerisinde. Bu tip kişilere söylenecek tek bir kelime vardır, Allah kurtarsın” diye konuştu.

Bakan Soylu, belediyelere yönelik terör soruşturması konusunda son duruma da değindi. Soylu, “Mersin, Ataşehir, Adana Seyhan bütün bunların tamamı, var olan diğer belediyeler de yargıya intikal etti. Bir iki tanesi var, onlar da soruşturmanın tamamlanması düzeyinde. Ondan sonra karar yargının. Biz kendi sorumluluğumuzu tamamlamış oluyoruz. Peki diğer belediyelerden de gelin bizim belediyeleri inceleyin teklifi var mı? Yok böyle teklif” dedi.

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