Adaylık isteyen CV getirdi

Millet İttifakı’nda cumhurbaşkanı seçimleri ile ilgili aday sarmalı devam ediyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığı adaylığı için kendisine öz geçmiş bırakanların olduğunu söyledi.

2023 seçimleri yaklaşırken, Millet İttifakı’ndaki adaylık tartışmaları devam ediyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendi adaylığı için çelişkili açıklamalar yaparken, son dönemlerde CHP’nin parti dışından çıkaracağı adaylar gündem konusu oldu.

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ÇOK KİŞİ GELİYORMUŞ!

Kılıçdaroğlu, gazeteci Murat Yetkin ile söyleşisinde Millet İttifakı’nın adayına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kendisi ile cumhurbaşkanlığı adaylığı için çok sayıda kişinin görüşmeye geldiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, diğer muhalefet liderlerine başvuran başka isimlerin de olduğunu söyledi. Yetkin Report’te yayımlanan söyleşide son günlerde iş dünyasından bazı isimlerin kendisi ile cumhurbaşkanlığı adaylığı için görüşme yapıp yapmadığının sorulması üzerine Kılıçdaroğlu, “Öyle bir şey yok. Doğrusu çok kişi geliyor. İş dünyasından, eski politikacılardan, bürokratlardan, başka kesimlerden… Rapor yazıp getirenler, özgeçmiş bırakanlar oluyor. Böyle bir beklenti var. Sanıyorum diğer liderlere de gidenler var. Ben herkese aynı şeyi söylüyorum. Buna Millet İttifakı olarak karar vereceğiz. Ve henüz ve Sayın Meral Akşener ile olsun, görüştüğümüz diğer liderlerle olsun adayın kim olması gerektiği konusunda bir konuşmamız olmadı” cevabını verdi.

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Adaylık sinyali boş çıktı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ilk olarak geçtiğimiz yıl TBMM’de bütçe görüşmeleri esnasında kendisine AK Parti sıralarından gelen, “Aday ol, aday olabilecek misin?” sorularına “Benim aday olup olmayacağımı size kim söyledi?” cevabını vermişti. Kılıçdaroğlu bu mesajının ardından aday olacağına ilişkin açıklamalar yaparken, kurmaylarından da adaylık sinyalleri geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, “Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun sevgi ve saygılarını iletiyorum” demişti. İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Kemal Kılıçdaroğlu’nun aday olması halinde Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kesin kazanacağı iddiasında bulunmuştu. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise “Vekaletini yürüttüğüm kişi cumhurbaşkanı olursa bu benim için en büyük mutluluk olur” diye konuşmuştu.

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