Adım adım Ovaköy: Harekatlar,Sincar bağlantısını kesmeye odaklandı

Pençe harekatlarıyla Hakurk’tan Haftanin’e kadar terörist örgütün tüm kampları yok edilerek kontrol noktaları kuran Türk Silahlı Kuvvetleri, Pençe-Kartal ve Pençe-Kaplan harekatlarıyla terörist örgütün Sincar bağlantılarını hedef aldı.

Geçtiğimiz yıl başlatılan ve kesintisiz süren Pençe harekatları derinlere inerken, bahar aylarıyla birlikte teröristlerin Suriye kuzeyinden başlayan hareketliliği artınca yeniden düğmeye basıldı. Geçen hafta Pençe-Kartal hava harekatı ile Sincar, Karacak, Kandil, Zap, Avaşin Basyan ve Hakurk bölgeleri hedef alındı.

Bölge haritası

HEDEF SURİYE-SİNCAR BAĞLANTISI

Sivillerin yoğun olarak bulunduğu Haftanin bölgesine ise iki gün sonra Pençe-Kaplan kara harekatı başlatıldı. Harekatı, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da TSK komuta kademesiyle bölgeye gerçekleştirdiği ziyaretlerle yakından takip, sevk ve idare ediyor. Irak kuzeyinde en doğuda Hakurk’tan başlatılan Pençe harekatları batıda Sincar bölgesine doğru genişliyor. MİT istihbarat ağının Sincar’daki yeni Kandil yapılanmasına ilişkin elde ettiği veriler üzerine başlatılan harekatlarla PKK terör örgütünün Sincar üzerinden Suriye bağlantısının kesilmesi hedefleniyor.

GÜNDEM Ovaköy için hazırız

DÜNYA Bu kapıyı kim unutturdu

TİCARET YOLU TEMİZLENECEK

Harekat, en batıda Ovaköy karşısında bulunan Fişhabur istikametinde ilerliyor. Haftanin ve Sinat bölgelerinin ardından Türkiye-Irak sınırındaki bu hatta da terörist sızmalarına karşı kontrol sağlanacak. Bu bölgenin terörden temizlenmesi, Irak kuzeyinin Suriye kuzeyinden desteklenmesi tehdidi karşısında kritik önem arz ediyor. Ovaköy Ticaret hattı, Fişhabur üzerinden Telafer’e, oradan Musul ve Kerkük istikametini izleyerek Bağdat’a uzanan güzergahıyla, terörist örgütün Irak-Suriye bağlantısının kesilmesinde doğal bir set olarak değerlendiriliyor.

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Fotoğraf:Arşiv

EKONOMİ Ovaköy kapısı yakında açılıyor

ÜZÜMLÜ KAPISI DA AÇILACAK

Bir yandan terörle mücadele devam ederken bir yandan da ticaret yolları için çalışmalar hızlandı. Son olarak TSK’nın Pençe harekatlarıyla terörden arındırdığı Çukurca’yı Duhok’a bağlayacak olan Üzümlü Kapısının aktif hale getirilmesi için Türkiye ve Irak nezdinde çalışmalar yoğunlaştı. Türkiye tarafında Çukurca-Üzümlü arasına 15 km, Irak tarafında Üzümlü-Duhok arasında 160 km yol yapımına başlanması planlanıyor. Üzümlü Gümrük Kapısının modernizasyonu çalışmaları da devam ediyor.