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Adıyaman'da deprem konutları hızla yükseliyor

Yıkıcı depremin meydana geldiği Adıyaman’da, kalıcı deprem konutları hızla yükseliyor. Zemin artı 4 kat olarak planlanan konutların biran önce tamamlanarak depremzedelere teslim edilmesi için hem firma yetkilileri hem de çalışanlar durmak bilmeden çalışmalar gerçekleştiriyor.

14:31 . 11/05/2023 Perşembe
IHA
Adıyaman'da deprem konutları hızla yükseliyor.

Adıyaman'da deprem konutları hızla yükseliyor.

Türkiye, deprem felaketinin yaralarını sarıyor. 6 Şubat’taki depremlerde ağır hasar gören Adıyaman'da kalıcı deprem konutları için çalışmalar sürüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde TOKİ işbirliğinde Örenli bölgesinde 443 bin 600 metrekareli alana 3 bin 34 kalıcı konut yapılıyor.

Yapımına başlandı: Hızla yükseliyor

Depremden sonra yer tespiti, zemin etüdü, proje ihalesi yapılarak başlanılan konutlar hızla yükselmeye devam ediyor. Zemin artı 4 kat olarak planlanan konutların biran önce tamamlanarak depremzedelere teslim edilmesi için hem firma yetkilileri hem de çalışanlar durmak bilmeden çalışmalar gerçekleştiriyor.

"Depreme dayanıklı bir şekilde tasarladığımız binalarda 3+1 daireler yapıyoruz"

Çalışmalar hakkında bilgiler veren firma mühendislerinden Yılmaz Ceylan, “TOKİ olarak 4 etabın yer tespitini Örenli bölgesinde yaptık. Bunlarda temel dökümlerine başladık. Ayrıca tünel kalıp imalatlarımız da devam etmekte. Zaten arkamda da bir binayı görmektesiniz. Tünel kalıp depreme dayanıklı bir sistemdir. Depreme dayanıklı bir şekilde tasarladığımız binalarda 3+1 daireler yapıyoruz. Bu dairelerimiz yaklaşık 105 metre kare civarında bürüt olarak. Ayrıca Kahta ilçemizde 297 adet konutumuz var ve Tut ilçemizde de yaklaşık 420 konutun yer teslimini yaptık. İnşaat faaliyetleri devam etmektedir” diye konuştu.

#adıyaman
#toki
#Deprem
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