Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 1'i polis 2 yaralı

Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 1'i polis 2 yaralı

13:3831/10/2025, Cuma
DHA
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 polis memuru ile muhtar yaralandı.

Feci kaza, öğle saatlerde Adıyaman-Kahta kara yolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis Cengiz A.'nın (38), kullandığı 34 BRA 677 plakalı otomobil ile muhtar olan Ali A., yönetimindeki 34 GIB 333 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Yaralanan her iki sürücü ihbarla kaza yerine gelen sağlık görevlileri tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.



#Adıyaman
#trafik kazası
#şehit
