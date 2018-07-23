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Adıyaman’da aile katliamı

Adıyaman’da aile arasında çıkan arazi anlaşmazlığı kanlı bitti. Cinnet geçiren Salih Albay, babası, kardeşi, yengesi ile biri 2, diğeri 4 yaşında 2 yeğenini öldürdü. Yakalanacağını anlayan cani, suç aleti tüfekle intihara teşebbüs etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Aynı aileden 5 kişinin cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.
Aynı aileden 5 kişinin cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

Adıyaman’ın Besni ilçesinde bir kişi, arazi anlaşmazlığı yüzünden katliam yaptı. Babası, kardeşi, yengesi ve 2 küçük yeğenini katleden cani, suç aleti tüfekle intihara teşebbüs etti. İddiaya göre korkunç olay, dün sabah saatlerinde ilçeye bağlı Ereğli köyünde meydana geldi. Çiftçilikle uğraşan Salih Albay, Gaziantep’te yaşayan ve tatil için köye gelen kardeşi Hicabi Albay (29) ile mal paylaşımı yüzünden tartıştı. Tarlada başlayan tartışma, diğer aile fertlerinin de araya girmesiyle kısa sürede kavgaya dönüştü. Cinnet geçiren Salih Albay, yanında bulunan av tüfeğine sarılarak rastgele tetiğe bastı.

Tatil için köyüne giden Hicabi Albay ile çocukları Devran Albay (4) ve Ceyda Albay (2), tarlada çıkan kavgada canlarından oldu.

MEZARLIKTA KISTIRILDI

Saçmalara hedef olan babası Hamo Albay, kardeşi Hicabi Albay, yengesi Serpil Albay (24) ile yeğenleri Devran Albay (4) ve Ceyda Albay (2), olay yerinde can verdi. Silah sesini duyan köylüler araziye koşarken, zanlı ise kaçtı. Feci manzarayı görenler hemen yardım istedi. Olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Güvenlik güçleri, kaçan zanlının peşine düştü. Elindeki tüfeği bırakmayan zanlı köy mezarlığına sığındı. Çevresi tamamen sarılan Albay, kaçamayacağını anlayınca ailesini katlettiği tüfeği çenesine dayayarak tetiğe bastı. Ağır yaralanan cani hastaneye kaldırıldı.

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