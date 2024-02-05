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Adıyamanlı depremzedenin sözleri herkesi duygulandırdı: Asrın felaketinde yaşadıklarını tek tek anlattı

6 Şubat’ta meydana gelen ve asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerde en çok zarar gören illerden biri de Adıyaman oldu. Adıyamanlı depremzedenin felaketin 1'inci yılında söylediği sözler herkesi duygulandırdı. AK Parti İstanbul Adayı Murat Kurum'un Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olduğu dönemde deprem bölgesindeki saha çalışmalarına değinen depremzede; barınmadan sağlığa, elektrik, su ve yemeğe kadar tüm ihtiyaçlarının karşılandığını belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve devlete güven duyduğunu belirtti. İşte detaylar...

Seda Ekinci
Seda Ekinci
14:01 - 5/02/2024 Pazartesi
Güncelleme: 14:07 - 5/02/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Asrın felaketini anlattığı sözler herkesi duygulandırdı
Asrın felaketini anlattığı sözler herkesi duygulandırdı

6 Şubat’ta meydana gelen ve asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerde en çok zarar gören illerden biri de Adıyaman oldu. Adıyamanlı depremzede felaketin 1'inci yılında o dönemde devletin yaptığı çalışmaları anlattı. AK Parti İstanbul Adayı Murat Kurum'un saha çalışmalarına değinen depremzede; barınmadan sağlığa, elektrik, su ve yemeğe kadar tüm ihtiyaçlarının karşılandığını belirterek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve devlete güven duyduğunu belirtti.



'Deprem değil çok farklı bir şey yaşadık'

Biz 6 Şubat'ta deprem değil çok farklı bir şey yaşadığımızı zannettik diyerek sözlerine aşlayan depremzede şu ifadeleri kullandı;

"Tabi o anda bağrışmalar oldu, elektrikler kesildi, yağmur vardı, yıkılmıştı her taraf. Öyle bir şey oldu ki biz nerede olduğumuzu bile unuttuk yani. Allah devletimize zeval ermesin çok sağ olsunlar. Sayın Bakanımız da (Murat Kurum) o zamanlar Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanıydı. Gerek kendileri teşrif etmeleri gerekse gönderdiği arkadaşlar bizlere çok yardımcı oldu. Biz şu anda prefabrikteyiz. Şu an 24 saat sıcak suyumuz var, elektriğimiz var. Yaşam standartlarımız gayet iyi. Devlet sağ olsun bize deprem esnasında gerek sıcak yemek gerek diğer ikramlar konusunda çok yardımcı oldular. Kendilerine müteşekkiriz. Ben şeker hastasıydım insülin kullanıyordum. Her gün sağlık çadırlarında insülinimi yaptırır diğer sağlık hizmetlerimizi gördük. Hastalığımız noktasında da bir mağduriyetimiz olmadı o zaman zarfı içerisinde. Böyle geniş ölçekli bir depremde ancak bu kadar olur. Ufak tefek sıkıntılar oldu mu tabi ki oldu ama biz devletimize güveniyoruz bize en yakın zamanda kalıcı konut vereceklerini umut ediyoruz ve bu noktada kendilerine güveniyoruz."




#Adıyaman
#deprem
#6 Şubat
#asrın felsketi
2 saat önce
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