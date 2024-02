Adıyamanlı depremzedenin sözleri herkesi duygulandırdı: Asrın felaketinde yaşadıklarını tek tek anlattı

"Tabi o anda bağrışmalar oldu, elektrikler kesildi, yağmur vardı, yıkılmıştı her taraf. Öyle bir şey oldu ki biz nerede olduğumuzu bile unuttuk yani. Allah devletimize zeval ermesin çok sağ olsunlar. Sayın Bakanımız da (Murat Kurum) o zamanlar Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanıydı. Gerek kendileri teşrif etmeleri gerekse gönderdiği arkadaşlar bizlere çok yardımcı oldu. Biz şu anda prefabrikteyiz. Şu an 24 saat sıcak suyumuz var, elektriğimiz var. Yaşam standartlarımız gayet iyi. Devlet sağ olsun bize deprem esnasında gerek sıcak yemek gerek diğer ikramlar konusunda çok yardımcı oldular. Kendilerine müteşekkiriz. Ben şeker hastasıydım insülin kullanıyordum. Her gün sağlık çadırlarında insülinimi yaptırır diğer sağlık hizmetlerimizi gördük. Hastalığımız noktasında da bir mağduriyetimiz olmadı o zaman zarfı içerisinde. Böyle geniş ölçekli bir depremde ancak bu kadar olur. Ufak tefek sıkıntılar oldu mu tabi ki oldu ama biz devletimize güveniyoruz bize en yakın zamanda kalıcı konut vereceklerini umut ediyoruz ve bu noktada kendilerine güveniyoruz."