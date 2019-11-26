Adli birimler oluşturulacak

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki “Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü” programında konuşan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kadına yönelik şiddetin tüm dünyayı kapsayan önemli bir insan hakları sorunu olduğuna dikkat çekti. Selçuk, kadına yönelik şiddetle mücadeleye dair çalışmaların ‘Mevzuatın Etkin ve Doğru Uygulanması’, ‘Şiddet Mağdurlarının Kurumsal Hizmetlerle Korunması ve Desteklenmesi’ ‘Farkındalık Oluşturma ve Bilinç Yükseltme’ ,’Araştırma ve Veri Entegrasyonu’ adı altında 4 ana başlıkta toplandığını belirtti.

75 MADDELİK BİR PLAN HAZIRLANDI

Kadına yönelik şiddetin tek bir kurumun müdahalesi ve gayretleri ile sona erdirilecek bir sorun olmadığına dikkat çeken Selçuk, bu alanda etkin ve sürdürülebilir çözümlerin ancak güçlü ve kararlı işbirlikleri ile mümkün olacağını belirterek,”Bunun için de öncelikle ilke, anlayış ve yaklaşım beraberliğini sağlamak adına, Bakanlığımız, Adalet, İçişleri, Milli Eğitim, Sağlık Bakanlıklarımız ve Diyanet İşleri Başkanlığımız ile bir araya gelerek ilk defa 75 maddelik kapsamlı bir plan üzerinde çalıştık. Ve kararlılığımızın bir göstergesi olarak da 2020-2021 Koordinasyon Planımızı imza altına aldık” dedi

MÜFREDAT YENİLENECEK

Bakan Selçuk, Plan kapsamındaki ortak hedeflerin bazılarını şöyle sıraladı: “6284 sayılı Kanun uygulamasının değerlendirilmesine yönelik yeni bir araştırma yapacağız, etki analizini değerlendireceğiz. Araştırma sonuçları ışığında, Kanuna ilişkin değişiklik önerileri ve alt düzenlemelere dair ortak çalışma yürütülecek. Adliyelerde ‘adli destek birimleri’ oluşturacağız. 6284 sayılı Kanuna ilişkin ‘ihtisas mahkemeleri’ görevlendirilecek. ŞÖNİM’lerin ve kadın konukevlerinin kurumsal kapasiteleri geliştirilerek ihtisaslaşmalarını sağlayacağız. Muhtarlarımızı sürece dahil ederek mahalle bazında önleyici ve koruyucu model ağımızı yaygınlaştıracağız. Öfke Kontrol Programları yürüteceğiz. Aile Eğitim Programları, Evlilik Öncesi Eğitimleri ve Baba Okulu gibi programlarla rehberlik hizmeti vereceğiz. Şiddetle mücadeleye karşı eğitimin her kademesinde müfredatı güncelleyeceğiz. Çocuk İzlem Merkezlerinin niceliğini ve niteliğini artıracağız.”

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MERCAN SEFERBERLİĞİ BAŞLADI

Kadınlar için topyekün bir seferberlik ruhu içinde olunması gerektiğini dile getiren Selçuk, “Biz de bugün itibarıyla inşallah sizlerin de desteği ile adına ‘mercan’ dediğimiz bir yola çıkıyoruz. Bu seferberlikle kadına yönelik şiddetle mücadele etmekle beraber kadınlarımızın kendi hikayelerini yazabilmeleri için fırsatlar sunmayı, annelik rolünü güçlendirecek politikalar geliştirmeyi,, sosyo-ekonomik açıdan güçlenmelerini desteklemeyi hedefliyoruz” diye konuştu.