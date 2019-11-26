Gündem Adli birimler oluşturulacak
POLİTİKA

Adli birimler oluşturulacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kadına yönelik şiddetle mücadele için hazırlanan 75 maddelik planın bazı detayların verdi: Adliyelerde ‘adli destek birimleri’ kurulacak, okuldaki müfredat değişecek, mahallede önleyici tedbir alınacak ve Öfke Kontrol Programları yürütülecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Zehra Zümrüt Selçuk
Zehra Zümrüt Selçuk

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki “Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü” programında konuşan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kadına yönelik şiddetin tüm dünyayı kapsayan önemli bir insan hakları sorunu olduğuna dikkat çekti. Selçuk, kadına yönelik şiddetle mücadeleye dair çalışmaların ‘Mevzuatın Etkin ve Doğru Uygulanması’, ‘Şiddet Mağdurlarının Kurumsal Hizmetlerle Korunması ve Desteklenmesi’ ‘Farkındalık Oluşturma ve Bilinç Yükseltme’ ,’Araştırma ve Veri Entegrasyonu’ adı altında 4 ana başlıkta toplandığını belirtti.

75 MADDELİK BİR PLAN HAZIRLANDI

Kadına yönelik şiddetin tek bir kurumun müdahalesi ve gayretleri ile sona erdirilecek bir sorun olmadığına dikkat çeken Selçuk, bu alanda etkin ve sürdürülebilir çözümlerin ancak güçlü ve kararlı işbirlikleri ile mümkün olacağını belirterek,”Bunun için de öncelikle ilke, anlayış ve yaklaşım beraberliğini sağlamak adına, Bakanlığımız, Adalet, İçişleri, Milli Eğitim, Sağlık Bakanlıklarımız ve Diyanet İşleri Başkanlığımız ile bir araya gelerek ilk defa 75 maddelik kapsamlı bir plan üzerinde çalıştık. Ve kararlılığımızın bir göstergesi olarak da 2020-2021 Koordinasyon Planımızı imza altına aldık” dedi

MÜFREDAT YENİLENECEK

Bakan Selçuk, Plan kapsamındaki ortak hedeflerin bazılarını şöyle sıraladı: “6284 sayılı Kanun uygulamasının değerlendirilmesine yönelik yeni bir araştırma yapacağız, etki analizini değerlendireceğiz. Araştırma sonuçları ışığında, Kanuna ilişkin değişiklik önerileri ve alt düzenlemelere dair ortak çalışma yürütülecek. Adliyelerde ‘adli destek birimleri’ oluşturacağız. 6284 sayılı Kanuna ilişkin ‘ihtisas mahkemeleri’ görevlendirilecek. ŞÖNİM’lerin ve kadın konukevlerinin kurumsal kapasiteleri geliştirilerek ihtisaslaşmalarını sağlayacağız. Muhtarlarımızı sürece dahil ederek mahalle bazında önleyici ve koruyucu model ağımızı yaygınlaştıracağız. Öfke Kontrol Programları yürüteceğiz. Aile Eğitim Programları, Evlilik Öncesi Eğitimleri ve Baba Okulu gibi programlarla rehberlik hizmeti vereceğiz. Şiddetle mücadeleye karşı eğitimin her kademesinde müfredatı güncelleyeceğiz. Çocuk İzlem Merkezlerinin niceliğini ve niteliğini artıracağız.”

MERCAN SEFERBERLİĞİ BAŞLADI

  • Kadınlar için topyekün bir seferberlik ruhu içinde olunması gerektiğini dile getiren Selçuk, “Biz de bugün itibarıyla inşallah sizlerin de desteği ile adına ‘mercan’ dediğimiz bir yola çıkıyoruz. Bu seferberlikle kadına yönelik şiddetle mücadele etmekle beraber kadınlarımızın kendi hikayelerini yazabilmeleri için fırsatlar sunmayı, annelik rolünü güçlendirecek politikalar geliştirmeyi,, sosyo-ekonomik açıdan güçlenmelerini desteklemeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

Şiddet varsa mahremiyet kalkar
GÜNDEM
Şiddet varsa mahremiyet kalkar
Olağan şüpheliler

Olağan şüpheliler

​CHP'deki kumpas tezgahı her geçen gün farklı bir boyut kazanıyor.
İki ülkeden ortak bildiri

İki ülkeden ortak bildiri

Suriye, Ortadoğu, Kıbrıs ve Filistin taahhütler yinelendi.
Her kılığa girmiş

Her kılığa girmiş

​37 ilde 210 dolandırıcılık olayının 64 yaşındaki şüphelisi yakalandı
Felaket önlendi

Felaket önlendi

Son dönemin en büyük patlayıcısı yakalandı.
Hazırlık<br> aşamasında imha

Hazırlık
aşamasında imha

​TSK ve MİT'ten ortak nokta operasyonu.
Yüz milyonlarca <br>Müslüman sizinledir

Yüz milyonlarca
Müslüman sizinledir

​Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Filistin mesajı.

Motorinde indirim

Motorinde indirim

Bu geceden itibaren geçerli olacak.

Ödüller <br>sahiplerini buldu

Ödüller
sahiplerini buldu

​Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri açıklandı.
Şah'ın ölümsüz aşkı:<br>Tac Mahal

Şah'ın ölümsüz aşkı:
Tac Mahal

Yapımında Türk mimarlar da bulunuyor.
Halid bin Velid <br>adı ile anılacak

Halid bin Velid
adı ile anılacak

Erdoğan, Türk askeri birliğini ziyaretinde konuştu.
Özür dilemeliler

Özür dilemeliler

​AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklama yaptı.
O sokak ve caddelere bıraktılar

O sokak ve caddelere bıraktılar

​Kadın cinayetlerine 'dijital karanfille' dikkati çekiyorlar.
CHP'den 'Beştepe'deki CHP'li açıklaması

CHP'den 'Beştepe'deki CHP'li açıklaması

​"Partide çete arayanlara gerekli cevap verilecek".
Ankara'da ilk S-400 testi

Ankara'da ilk S-400 testi

​MSB'den Ankara'daki F-16 uçuşları ile ilgili ilk açıklama.
Az para <br>çok iş

Az para
çok iş

​Lider Sivaspor'da futbolcuların maaşları şaşırttı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.