Af ve istihdam aynı torbada

AK Parti kurmayları tarafından yürütülen çalışmalarda özellikle genç işsizliğin azaltılmasına yönelik teşvik modeli öne çıkıyor. Öte yandan öğrenci affının ise Meclis’in yoğun çalışma takvimi nedeniyle ayrı bir teklif olarak yetişemeyeceği değerlendiriliyor. Bu nedenle üniversiteyle ilişiği kesilen öğrencilere dönüş yolu açacak düzenlemenin torba kanuna eklenmesi planlanıyor.