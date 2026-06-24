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Af ve istihdam aynı torbada

Af ve istihdam aynı torbada

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:0024/06/2026, Çarşamba
G: 24/06/2026, Çarşamba
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TBMM’nin tatile girmesinden önce Meclis gündemine gelmesi planlanan ekonomi ağırlıklı torba kanunun kapsamı genişletiliyor.

AK Parti kurmayları tarafından yürütülen çalışmalarda özellikle genç işsizliğin azaltılmasına yönelik teşvik modeli öne çıkıyor. Öte yandan öğrenci affının ise Meclis’in yoğun çalışma takvimi nedeniyle ayrı bir teklif olarak yetişemeyeceği değerlendiriliyor. Bu nedenle üniversiteyle ilişiği kesilen öğrencilere dönüş yolu açacak düzenlemenin torba kanuna eklenmesi planlanıyor.




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