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AFAD duyurdu: Ege'de korkutan deprem

Ege Denizi'nde meydana gelen deprem korkuttu. AFAD depremin büyüklüğünü 3.7 olarak duyurdu.

15:15 - 3/02/2024 Cumartesi
Güncelleme: 15:15 - 3/02/2024 Cumartesi
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Ege Denizi'nde saat 14.25'te meydana gelen deprem korkuttu.


Depremin büyüklüğü 3,7 olarak açıklanırken, AFAD'dan depremle ilgili paylaşım geldi.





#Ege
#deprem
#AFAD
1 saat önce
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