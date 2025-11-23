AFAD ekipleri gölette boğulan kişinin cansız bedenine ulaştı

Kastamonu'nun Daday ilçesindeki gölette bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Alınan bilgiye göre, aracıyla Yumurtacı Göleti'ne gelen 53 yaşındaki Fikri Balcı'nın suya girdiğini ve gözden kaybolduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ile Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri yönlendirildi.