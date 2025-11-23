Yeni Şafak
AFAD ekipleri gölette boğulan kişinin cansız bedenine ulaştı

19:3223/11/2025, Pazar
AA
Balcı'nın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kastamonu'nun Daday ilçesindeki Yumurtacı Göleti'nde suya giren Fikri Balcı'nın cansız bedenine AFAD ekiplerince ulaşıldı. Balcı'nın gölette kaybolduğu ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, kıyıdan beş metre uzaklıkta arama sonucu Balcı'yı buldu.

Kastamonu'nun Daday ilçesindeki gölette bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Alınan bilgiye göre, aracıyla Yumurtacı Göleti'ne gelen 53 yaşındaki Fikri Balcı'nın suya girdiğini ve gözden kaybolduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ile Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri yönlendirildi.

AFAD dalgıç ekibinin suda yaptığı çalışmalar sonucunda Balcı'nın cansız bedenine kıyıdan beş metre uzaklıkta ulaşıldı.

Balcı'nın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.


#Kastamonu
#boğulma
#gölet
#AFAD
#cansız beden
