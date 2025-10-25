Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Adana'da sulama kanalına düşen 4 yaşındaki çocuk boğuldu

Adana'da sulama kanalına düşen 4 yaşındaki çocuk boğuldu

18:2625/10/2025, Cumartesi
DHA
Sonraki haber
Olayla ilgili jandarma ekipleri soruşturma başlattı.
Olayla ilgili jandarma ekipleri soruşturma başlattı.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde sulama kanalına düşüp boğulan 4 yaşındaki Süleyman Çınar Bozkurt, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Küçük çocuğun cenazesi bugün öğle saatlerinde Mercimek Mahallesi’nde toprağa verildi.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde sulama kanalına düşen Süleyman Çınar Bozkurt (4), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün ilçeye bağlı Mercimek Mahallesi'nde meydana geldi. Mercimek Mezarlığı arkasındaki sulama kanalı çevresinde arkadaşlarıyla oyun oynayan Süleyman Çınar Bozkurt, dengesini kaybederek suya düştü. Arkadaşlarının durumu ailesine bildirmesi üzerine babası Zeki Bozkurt kanala girerek oğlunu baygın halde sudan çıkardı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ceyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Süleyman Çınar Bozkurt, ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Ancak burada doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Küçük çocuğun cenazesi bugün öğle saatlerinde gözyaşları arasında toprağa verildi. Olayla ilgili jandarma ekipleri soruşturma başlattı.


#Adana
#Ceyhan
#boğulma
#sulama kanalı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
POMEM başvuruları ne zaman, başladı mı, POMEM başvuru kılavuzu yayınlandı mı?