Adana’da denize giren 18 yaşındaki genç boğuldu

halk plajından denize giren Emrah Gin, boğulma tehlikesi geçirdi. Gencin yardım çağrısı üzerine çevredeki vatandaşlar kano ile Emrah Gin’i sahile çıkardı. Uzun süre kalp masajı yapılarak sağlık ekiplerine teslim edilen genç ambulansla Yumurtalık Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Gin, acil serviste yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.