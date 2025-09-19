Yeni Şafak
Adana’da denize giren 18 yaşındaki genç boğuldu

21:2319/09/2025, Cuma
IHA
Emrah Gin, acil serviste yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Adana’nın Yumurtalık ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren 18 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, ilçeye bağlı Ayas Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre,
halk plajından denize giren Emrah Gin, boğulma tehlikesi geçirdi. Gencin yardım çağrısı üzerine çevredeki vatandaşlar kano ile Emrah Gin’i sahile çıkardı. Uzun süre kalp masajı yapılarak sağlık ekiplerine teslim edilen genç ambulansla Yumurtalık Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Gin, acil serviste yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Gaziantep’ten arkadaşlarıyla denize yüzmeye geldiği öğrenilen Emrah Gin’in cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



