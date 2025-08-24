Yeni Şafak
Denizde boğulma tehlikesi geçiren öğretmen kurtarılamadı

17:4724/08/2025, Pazar
Samsun’da serinlemek için denize girdiği Karadeniz’de akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi geçiren öğretmen, tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay,
Samsun
’un Atakum ilçesi Yalı Mahallesi Orhan Gencebay Bulvarı üzerindeki Karavan Parkı sahilinde dün meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Amasya’nın Suluova ilçesindeki Zübeyde Hanım İlkokulunda sınıf öğretmeni olarak görev yapan Ramazan Çimen (46), serinlemek için Karadeniz’e girdi ancak bir süre sonra akıntıya kapıldı.


Cankurtaranlar, Ramazan Çimen’i baygın halde denizden çıkardı. Ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan Ramazan Çimen hastanede yapılan müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybetti. Çimen‘in cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi.




