Batman Çayı'na giren genç boğuldu

21:2821/08/2025, Perşembe
AA
Gencin cansız bedeni su altından Jandarma Su Altı Arama Kurtarma ekipleri tarafından çıkarıldı.
Gencin cansız bedeni su altından Jandarma Su Altı Arama Kurtarma ekipleri tarafından çıkarıldı.

Diyarbakır'da 24 yaşındaki bir genç, serinlemek için girdiği Batman Çayı'nda boğularak hayatını kaybetti.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde serinlemek için Batman Çayı'na giren genç boğuldu.

Tarihi Malabadi Köprüsü mevkiinde suya giren O.H. (24), bir süre sonra akıntıya kapılarak gözden kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye Jandarma Su Altı Arama Kurtarma (SAK), Büyükşehir Belediyesi, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu gencin cansız bedeni sudan çıkarıldı.




