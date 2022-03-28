AFAD ile Katar Hayır Derneği arasında iş birliği mutabakatına imzalar atıldı

Görüşmelerin ardından Bakan Soylu ile Al Sani, Başkanlığın Anadolu Toplantı Salonu'nda düzenlenen, Afet ve Acil Durum Yönetimi ve İnsani Yardım Alanında Mutabakat Zaptı İmza Töreni'ne geçti.

İmza töreninde konuşan Süleyman Soylu, Türkiye ve Katar'ın dünyanın birçok yerinde omuz omuza iyilik için çalıştığını söyledi.

Suriye'den Ukrayna'ya kadar pek çok yerde dünya tarihinin yüz karası işlerle karşılaşıldığını ifade eden Soylu, şöyle devam etti:

"Türkiye, son dört yılda uluslararası arenada en çok insani yardım yapan ülke oldu. Protokol imzaladığımız Katar Hayır Derneği, sadece 2012-2017 yılları arasında 50 ülkede 178 milyondan fazla kişiye 1,3 milyar dolar yardım yaptı. Bizim birçok hayır derneğimiz, Afrika'dan Orta Doğu'ya, Filistin'den Afganistan'a kadar sadece parayla değil, bizzat bedenleri ile gidip orada çalıştılar. İnsanların dertlerine çare olmaya çalıştılar. Bangladeş'te hastane, Afrika'da su kuyuları açtık. Herkes bir gayretin içerisinde."

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Yenilenme protokolü

İmzalanan iş birliği mutabakatının, yenilenme protokolü olduğunu dile getiren Soylu, Katar Hayır Derneği ile daha önce beş yıl süre geçerli olmak üzere 13 Aralık 2016'da bir mutabakat zaptının imzalandığını anımsattı.

İmzalanan protokol kapsamında depremlerden orman yangınlarına kadar pek çok afette Katar'ın önemli katkılarını gördüklerini belirten Soylu, "Orman yangınları ile mücadele kapsamında da 66 kişilik bir itfaiye ekibi fiilen gelip çalışmalara destek vermiştir. Aynı şekilde Azez ve Çobanbey gibi sınır ötesine gönderilen yardımlarda da Katar Hayır Derneği'nin ciddi miktarda hem nakdi hem de ayni yardımları oldu." diye konuştu.

Soylu, Katar'ın sadece 2016 protokolü kapsamında değil, 2011'deki Van Depremi'nde de 2014'te Türkiye'deki Suriyeli çocukların eğitimi konusunda da önemli ve samimi katkılar yaptığını anlattı.

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'2022 FIFA Dünya Kupası'nda güvenliği sağlama çalışmaları devam ediyor'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Eğer siz samimi olursanız, Allah size hayrı nasip eder. Buradaki iş birliğinin temelinde tam da bu vardır. Samimiyet ve iyi niyetle adım attık. Hızlı şekilde görüşmeleri tamamlayarak bugün imza aşamasına geldik. Yenilenen bu mutabakat zaptındaki iş birliği alanlarımız, acil durum yardımı, afete hazırlık, su, iskan ve barınma, sağlık, tıbbi rehabilitasyon, gıda güvenliği ve geçim kaynakları, öğrenme, eğitim ve beceri geliştirme, kışa hazırlama, toplumsal refah ve tarım, savunma, lojistik ve yasal kolaylaştırma şeklinde yukarıdan aşağı sıralanmıştır." dedi.

2022 FIFA Dünya Kupası'nın güvenliği ile ilgili de çok anlamlı bir iş birliği içerisinde olduklarını kaydeden Soylu, 3 bin 250 personelle Katar'da güvenliği sağlamak üzere çalışmalara devam etiklerini aktardı.

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"Türk kardeşlerimizle iş birliği içindeyiz"

Katar Hayır Derneği Başkanı Şeyh Hamad Nasır J. Al Sani de insani yardım konusunda Türk halkının yaptıklarının takdire şayan olduğunu ifade etti.

Al Sani, "Türk kardeşlerimizle iş birliği içindeyiz. Afetlere karşı iş birliği yapmak, bu afetlere hazırlık yapma konusunda da bizim elimizi kolaylaştırır. Modern diyebileceğimiz, farklı dine sahip olan toplumlara da Türk toplumu yardımları ile örnek oldu." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Soylu ve Al Sani, Afet ve Acil Durum Yönetimi ve İnsani Yardım Alanında Mutabakat Zaptı'na imza attı.

Törende, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, AFAD Başkanı Yunus Sezer, AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Sezer Işıktaş, Katar Hayır Derneği İcra Kurulu Başkanı Yousuf Ahmad R. A. Al-Kuwari ve Katar'ın Ankara Büyükelçisi Şeyh Muhammed bin Nasır bin Jassim Al Sani hazır bulundu.

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FOTOĞRAF 12 AFAD'tan yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, bugünden itibaren sıcaklıkların giderek düşeceği, yağmur ve kar yağışlarının artacağı hatırlatıldı.<br><br> Başta İstanbul olmak üzere 37 ilde AFAD koordinasyonunda hazırlıklar yapıldığı ve il AFAD merkezlerinin teyakkuz durumuna geçirildiği belirtilen açıklamada, 37 ilde valilikler, belediyeler, il özel idareleri, karayolları, emniyet, jandarma, 112, UMKE, Türk Kızılay ve STK'lar ile birlikte tedbirler alındığı bilgisi verildi.<br><br> Balkanlar ve Karadeniz üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava sisteminin ülke genelindeki etkisinin 7 Mart'tan beri hissedilmeye başlandığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:<br><br> \"Olası risklerin azaltılması amacıyla, AFAD koordinasyonunda ilgili kurumlar, kuruluşlar ve STK'lar hazırlıklarını tamamladı. Çalışmalar, Türkiye Afet Müdahale Planı çerçevesinde, 2021'de yayımlanan Kış Tedbirleri Genelgesi'ne göre yürütülüyor. Türkiye Afet Müdahale Planı çerçevesinde; Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü ve Türk Kızılay temsilcileri, bugün 21.00 itibarıyla Başkanlık AFAD Merkezinde 724 esasına göre görev yapmak üzere davet edildi.\"<br><br> - Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'de çığ tehlikesi uyarısı<br><br>Sıcaklıkların hafta boyunca azalarak, kuzey, iç ve batı bölgelerde, hafta sonunda ise yurt genelinde mevsim normallerinin 6 ila 10 derece altına düşeceğinin tahmin edildiği anımsatılan açıklama, şöyle devam etti: \"9 Mart’tan itibaren Doğu Anadolu ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde, Konya ve Isparta'da, 10 Mart'tan itibaren İstanbul, Marmara ve İç Anadolu’nun doğusunda kar yağışlarının etkili olması bekleniyor. Yağışların, Akdeniz ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'nun güney kesimlerinde yağmur ve sağanak, diğer yerlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Anadolu'nun doğusu, Kıyı Ege ve Marmara bölgesinde kuvvetli rüzgar ve denizlerimizde fırtına beklenirken Ege ve Akdeniz'de zirai don tehlikesi bulunuyor. Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'de ayrıca çığ tehlikesi bulunuyor.\"<br><br> - Vatandaşların olumsuz hava koşullarına karşı alabileceği önlemler<br><br>Meteorolojik uyarıların takip edilerek zorunlu olmadıkça yola çıkılmaması istenilen açıklamada, vatandaşların olumsuz hava koşullarına karşı alabileceği önlemler de belirtilerek, çeşitli başlıklarda tehlikelere karşı korunma yöntemleri şöyle sıralandı:<br><br>Buzlanma ve don tehlikesine karşı alınabilecek önlemler<br><br>- Zorunlu olmadıkça dışarıya çıkılmamalı.<br><br>- Dışarı çıkmadan önce hava tahmin raporlarını takip edilmeli.<br><br>- Devam eden bir tedavi (diyaliz, doğum vb.) ihtiyacı bulunan vatandaşlar, durumlarını bağlı bulundukları illerdeki sağlık müdürlüğü ile sağlık kuruluşlarına bildirmeli. - Çatılarda oluşan buz sarkıtlarından uzak durulmalı.<br><br>- Cep telefonları bataryası ve varsa mobil şarj ünitesinin şarjları dolu tutulmalı, radyo ve el feneri için yedek pil bulundurulmalı. Araç kullanırken buzlanma ve don olayından korunmak için alınabilecek önlemler<br><br>- Araçta gerekli ekipmanların (zincir ve çekme halatı vb.) bulunduğundan emin olunmalı. (Kar lastikleri kullanılmalı.)<br><br>- Seyahat öncesi, yol ve trafikle ilgili bilgi alınmalı.<br><br>- Aile ve yakınlara yer ve rota ile ilgili bilgi verilmeli.<br><br>- Her zaman görülemeyen şeffaf ve kaygan bir buz tabakası olan \"siyah buz\"a dikkat edilmeli.<br><br>- Trafik kural ve sınırlamalarına mutlaka uyulmalı.<br><br>- Araçta yeterli miktarda yakıt bulundurulmalı.<br><br>- Araçta da bir afet ve acil durum çantası bulundurulmalı. Fırtına öncesi ve sırasında alınabilecek önlemler<br><br>- Fırtına uyarıları takip edilmeli.<br><br>- Zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmamalı.<br><br>- Kapı ve pencereler sağlamlaştırılmalı, pencere kenarlarından uzak durulmalı.<br><br>- Ani su baskını riskine karşı hazırlıklı olunmalı.<br><br>- Çatı ve balkonlarda bulunan eşyalara ve tabelalara karşı dikkatli olunmalı. aca gazı zehirlenmelerinden korunma yöntemleri<br><br>- Yanan sobalar yatmadan önce tamamen söndürülmeli; yanmış, yarı yanmış kömür, odun gibi yakacak malzemeler düzenli olarak çıkartılmalı.<br><br>- Lodos, fırtına gibi olumsuz koşullarda, sobalar yakılmamalı.<br><br>- İtfaiye müdürlüğünden soba yakma usulü öğrenilmeli ve soba buna göre yakılmalı.<br><br>- Bacalar, soba borusu ile dirsekleri düzenli aralıklarla temizlenmeli; bacalar açık tutulmalı, hava akımına ulaşacak şekilde çevre yapılardan yükseltilmeli.<br><br>- Kazanlar (soba) TSE standartlarına uygun olmalı. Doğal gaz zehirlenmelerinden korunma yöntemleri<br><br>- Doğal gaz cihazlarına yeterli oksijen girmesini sağlayan açıklıklar kapatılmamalı.<br><br>- Ev ve iş yerlerinden kullanılan cihazların bakımları düzenli olarak yaptırılmalı.<br><br>- Doğal gaz kaçaklarının tespiti için gaz dedektörleri kullanılmalı.<br><br> AFAD'dan 37 kente uyarı: Alınması gereken önlemler tek tek sıralandı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), başta İstanbul olmak üzere 37 kentte soğuk ve yağışlı havanın etkili olacağını belirtti. İl merkezlerinde teyakkuzda olunduğunu belirten AFAD, alınması gereken önlemleri tek tek sıraladı. BiP'te paylaş

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