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AFAD’dan depremde hasar gören binalara girmeyin uyarısı

AFAD, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde, "Deprem bölgesindeki hasarlı yapılara kesinlikle girmeyin. Riskli binaların çevresinde bulunmayın" uyarısında bulundu.

12:03 . 26/03/2023 Pazar
IHA
Kahramanmaraş merkezli depremlerde çok sayıda binada hasar meydana geldi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde çok sayıda binada hasar meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde, "Deprem bölgesindeki hasarlı yapılara kesinlikle girmeyin. Riskli binaların çevresinde bulunmayın" uyarısında bulundu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen kentlerdeki bazı vatandaşların eşyalarını kurtarabilmek için hasarlı binalara girerek çalışma yapması tehlike oluştururken Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan uyarı geldi. AFAD vatandaşlara, "Deprem bölgesindeki hasarlı yapılara kesinlikle girmeyin. Riskli binaların çevresinde bulunmayın" uyarısında bulundu.

#AFAD
#Deprem
#Kahramanmaraş
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