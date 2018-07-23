Afrin'e huzur Türkiye'den

Türk Silahlı Kuvvetleri, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında 18 Mart Çanakkale Zaferiyle aynı gün Afrin'e girdi. Mehmetçik yaklaşık 4 aydır Afrin'de huzur ve güvenliği sağlarken, sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte 100 binin üzerinde insanın yaşadığı bölgelere insani yardım ulaştırıyor.

AFAD, Kızılay ve Mehmetçik ortaklaşa çalışması sonucu 139 noktada, 335 bin kişiye, 163 bin 818 kalem gıda ve hijyen malzemesi dağıttı. Bölgedeki çalışmaları Yeni Şafak'a anlatan Kızılay Müdürü Dr. İbrahim Altan, "Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde, Afrin’de, çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Askeri operasyonun tamamlanmasının hemen ardından Afrin kent merkezi ve ilçelerinde insani yardıma başladık" dedi.

BİR BUÇUK MİLYON KAP YEMEK

Sınır ötesi yardımları için uzman ekiplerle çalıştıklarının altını çizen Altan, "7 yıldır gerek Suriye'de gerekse ülkemizdeki Suriyeli vatandaşlara insani yardım ulaştırıyoruz. Ayrıca terör unsurlarından temizlenen bölgelerdeki sivillere de yardım ediyoruz" dedi.

Türkiye'nin yardımları bölgede bulunan yardım kuruluşları ve Mehmetçik koordinesinde devam ediyor.

Son olarak Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde, Afrin’de, çalışmalarını yoğunlaştırdıklarını anlatan Altan, şöyle devam etti:

"Askeri operasyonun tamamlanmasının hemen ardından Afrin kent merkezi ve ilçelerinde insani yardıma başladık. İlk etapta sınırımıza yakın olan Afrin kırsalındaki insanlara gıda malzemesi yardımında bulunduk. Sonrasında Afrin kent merkezinde sıcak yemek üretip dağıtmaya başladık. Hem mobil mutfağımızı bölgeye sevk ettik, hem de sabit bir mutfak kurduk.

Kızılay aşçıları bu güne kadar 1 milyon 494 bin 040 kişi/kap yemek üretti ve dağıttı. Ayrıca 80 binin üzerinde ekmek dağıtıldı."

Terör unsurlarından temizlendikten sonra huzura kavuşan bölgede, Kızılay, AFAD ve yerel yönetimlerle koordineli bir çalışma da yürütüyor. Altan, bu konuyla ilgili olarak da "Daha önce ulaşılamayan köylere, daha önce gidilmeyen bölgelere ulaşarak insani yardım malzemesi ulaştırmayı sürdürüyoruz" diye konuştu.

İHH'DAN 10 MİLYON TL'LİK YARDIM

Harekat boyunca terörden temizlenen köy ve beldelerde kontrolün sağlanmasının hemen ardından bölgedeki sivillere insani yardım ulaştıran bir başka kuruluş İHH İnsani Yardım Vakfı.

Bölge halkının temel ihtiyaçlarının karşılandığı yardım çalışmalarında bugüne kadar yüz binlerce kap yemek dağıtıldı.